Ilgi glabātais Eifeļa torņa noslēpums kļuva par visas Francijas elites skaudības objektu
Eifeļa tornis, kas šodien ir Parīzes simbols, sākotnēji tika iecerēts kā pagaidu būve par godu Francijas revolūcijas simtgadei.
Tomēr tā radītājs Gistavs Eifelis konstrukcijā iekļāva slepenu elementu — privātu dzīvokli 285 metru augstumā, kas vēlāk kļuva par visas Francijas elites skaudības un ziņkārības objektu.
Kāpēc cēla Eifeļa torni
Kad 1889. gadā Parīzes centrā uzradās milzīga metāla konstrukcija, lielākā daļa parīziešu to uztvēra kā pagaidu pārpratumu. Tomēr tās radītājam Gistavam Eifelim tornis bija personisks projekts, kurā viņš paredzēja vietu, kur patverties no pasaules. 285 metru augstumā, gandrīz zem pašas smailes, viņš ierīkoja slepenu dzīvokli, par kura eksistenci publika uzzināja daudz vēlāk.
Kā būvēja Eifeļa torni
Tornis tika būvēts milzīga spiediena apstākļos. Pazīstami rakstnieki prasīja nojaukt šo "neglīto skeletu". Gistava Eifeļa dzīvoklis kļuva par viņa psiholoģisko patvērumu. Kamēr zemē notika protesti, augšā viņš izveidoja telpu, kas pilnībā neatbilda stingrajam inženiertehniskajam būves stilam.
Dzīvokļa interjers bija ārkārtīgi mājīgs. Atšķirībā no aukstā dzelzs ārpusē, iekšpusē valdīja mīksta un silta atmosfēra: sienas bija noklātas ar tapetēm, uz grīdas gulēja roku darbs paklāji, bet mēbeles bija izgatavotas no tumša koka.
Dzīvoklī bija dzīvojamā istaba, ēdamistaba, virtuve un klavieres, uz kurām inženieris vakaros labprāt spēlēja.
Viesi, atteikšanās no naudas un zinātniskie eksperimenti
Tiklīdz ziņas par "dzīvokli" izplatījās elites vidū, pie Gistava Eifeļa sāka nākt piedāvājumi. Bagāti Parīzes iedzīvotāji un ārvalstu tūristi bija gatavi maksāt milzīgas summas, lai pavadītu vismaz vienu nakti mākoņos. Tomēr Eifelis nepieņēma nevienu no tiem. Viņš šo vietu uzskatīja par savu darba kabinetu un zinātnisko laboratoriju.
Vienīgais izņēmums bija zinātniskās diskusijas: slavenākais dzīvokļa viesis bija Tomass Edisons, kurš 1889. gadā Eifelim šajās telpās uzdāvināja vienu no pirmajiem fonogrāfiem.
Sākotnēji torni bija paredzēts nojaukt 20 gadus pēc būvniecības. Dzīvoklis un Eifeļa zinātniskā darbība kļuva par argumentu torņa saglabāšanai. Tur viņš veica meteoroloģiskos pētījumus un aerodinamiskos testus.
Karš un Eifeļa torņa stratēģiskā loma
Pirmā pasaules kara sākumā dzīvoklis un tornis kopumā kļuva par īstu stratēģisku objektu. Eifelis palīdzēja uzstādīt radiopārraides iekārtas. Tieši pateicoties antenām torņa virsotnē, franču izlūkdienests spēja pārķert ienaidnieka ziņas, kas ietekmēja Marnas kaujas iznākumu.
Tornis, kuru vēlējās nojaukt, glāba Parīzi, bet inženiera dzīvoklis kļuva par sava veida štābu tehniskajiem jaunievedumiem.
Eifeļa tornis pēc radītāja nāves un mūsdienās
Pēc Eifeļa nāves 1923. gadā dzīvoklis tika slēgts apmeklētājiem gandrīz uz gadsimtu. Tikai 2015. gadā pilsētas vadība atjaunoja telpas, pilnībā rekonstruējot interjeru pēc vecajām fotogrāfijām un zīmējumiem.
Šodien tūristi, kas kāpj uz torņa trešo līmeni, var ieskatīties dzīvoklī caur stiklu. Tur izvietotas Gistava Eifeļa, viņa meitas Klēras un Tomasa Edisona vaska figūras.