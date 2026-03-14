Jūrmalā pieejams atbalsts daudzdzīvokļu ēku siltināšanai
Šā gada aukstā ziema jo īpaši likusi padomāt par siltu mājokli ar saprātīgiem maksājumiem par siltumenerģiju.

Šā gada aukstā ziema jo īpaši likusi padomāt par siltu mājokli ar saprātīgiem maksājumiem par siltumenerģiju. To iespējams panākt, palielinot mājas energoefektivitāti un veicot pilnīgu vai daļēju ēkas atjaunošanu, tādējādi samazinot energoresursu patēriņu.

Palielinot mājokļa energoefektivitāti, tiks samazināts enerģijas patēriņš un maksājumi par siltumenerģiju. Nav mazsvarīgi arī tas, ka, veicot ēkas siltināšanu, nomainot logus, durvis, tiks uzlabots tās izskats, padarot to modernāku un estētiski pievilcīgāku, vienlaikus paaugstinot arī īpašuma vērtību.

Pašvaldība piedāvā finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas procesa uzsākšanai, daļēji kompensējot izdevumus nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai.

Pašvaldības atbalsts

Pašvaldības atbalstu var saņemt:

  • energosertifikāta izstrādei – 90% no tāmes, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
  • tehniskajai apsekošanai – 90% no tāmes, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
  • būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – 90% apmērā, bet ne vairāk kā 5000 eiro.

Finansējums tiek piešķirts pēc tam, kad pašvaldības administrācija ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas iesniegumu, tas ir izvērtēts un atbalstīts noteiktā kārtībā, kā arī ir parakstīts līgums starp pašvaldību un līdzfinansējuma saņēmēju. Līdzfinansējums tiek piešķirts priekšfinansējuma veidā. Atbalstam var pieteikties par energoefektivitātes pasākumiem, kas tiek plānoti vai ir veikti no 2024. gada 1. jūlija.

Informācija par iespējām saņemt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai pieejama sadaļā “Atbalsts projektu īstenošanai” – “Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai”.

Ormaņu iela 6

Pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas Ormaņu ielas un Pliekšāna ielas nama dzīvokļos samazināts enerģijas patēriņš un uzlabots arī ēku vizuālais izskats.

Valsts atbalsta programma

Klimata un enerģētikas ministrija ir izstrādājusi jaunu atbalsta programmu atjaunīgo energoresursu izmatošanas veicināšanai daudzdzīvokļu ēkās, pašvaldību ēkās un energokopienās. Programma paredz atbalstu mājsaimniecībām videi draudzīgu enerģijas ražošanas iekārtu, piemēram, siltumsūkņu, saules paneļu u. tml. iekārtu, uzstādīšanai gan privātmājās, gan arī daudzdzīvokļu mājās, kā arī nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai. Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem varētu interesēt iespējas uz ēkas jumta uzstādīt saules paneļus un aprīkot tos ar elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtām, lai tādējādi samazinātu izmaksas par koplietošanas vajadzībām patērēto elektroenerģiju.

Plašāka informācija par atbalstu pieejama valsts budžeta programmas Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) tīmekļvietnē www.ekii.lv, sadaļā “Konkursi”.

Citi šobrīd lasa