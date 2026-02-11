Vai tiesu izpildītājs drīkst “atņemt” bērnu pabalstus?
Cik daudz tiesu izpildītājs drīkst “atvilkt” no algas? Vai parādus drīkst ieturēt arī no sociālajiem pabalstiem un bērniem maksātiem uzturlīdzekļiem? Ar šiem un citiem jautājumiem vērsāmies pie speciālistiem no Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes.
Aicina iepazīties ar parādnieka rokasgrāmatu un runāt ar savu tiesu izpildītāju
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (LZTI) aicina ikvienu, kam nācies saskarties ar parādu piedziņu, vispirms doties uz padomes interneta vietni www.lzti.lv, kur pieejama “Parādnieka tiesību rokasgrāmata”. Tajā, cita starpā, pieejama informācija par ieturējumu no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem – to kārtību un apmēriem.
Norādīti arī piemēri, kā aprēķināt parādniekam saglabājamo naudas summu, ja viņa apgādībā ir reģistrēti nepilngadīgi bērni. Aprēķinot ieturējumu apmēru, jāņem vērā, ka minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros no 2026. gada 1. janvāra ir 780 eiro.
Tāpat rokasgrāmatā pieejama arī cita noderīga informācija, piemēram, parādnieka tiesības un pienākumi nolēmumu piespiedu izpildē, naudas summas, uz kurām nevar vērst piedziņu, u. c.
No sociālajiem pabalstiem naudu ieturēt nedrīkst, no maternitātes pabalsta – drīkst
Naudas summas, uz kurām nevar vērst piedziņu, ir noteiktas Civilprocesa likuma 596. pantā. Jautājumā par pabalstiem šajā pantā norādīts, ka piedziņa nav vēršama uz valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās palīdzības pabalstiem (Valsts sociālo pabalstu likums un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums).
Savukārt saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, piemēram, uz maternitātes vai vecāku pabalstu piedziņa ir vēršama, ievērojot Civilprocesa likuma 594. pantā noteikto kārtību.
Tiesu izpildītājs noteikti jāinformē par visiem saviem ienākumiem
LZTI pārstāvis skaidro:“Uzsākot jaunu izpildu lietu, tiesu izpildītājs nosūta parādniekam paziņojumu par pienākumu izpildīt nolēmumu. Šajā paziņojumā persona tiek informēta par lietas uzsākšanu, zvērināto tiesu izpildītāju, kurš veic piespiedu izpildi, un izpildāmo nolēmumu.
Vienlaikus ar šo paziņojumu parādnieks tiek aicināts nekavējoties informēt tiesu izpildītāju par saviem ienākumiem (uzturlīdzekļi, pabalsti u. c. maksājumi), uz kuriem nevar vērst piedziņu, un norādīt kredītiestādi, kurā parādnieks vēlas, lai tam tiktu saglabāti Civilprocesa likumā noteiktie neapķīlājamie naudas līdzekļi vienas minimālās mēneša algas apmērā (vai, ja tiek piedzīts uzturlīdzekļu parāds, – puses no vienas minimālās mēnešalgas apmērā).
Parādniekam ir svarīgi atsaukties uz šo paziņojumu un sniegt tiesu izpildītāja norādīto informāciju, lai būtu iespējams nodrošināt, ka parādniekam tiek saglabātas visas naudas summas, kuras viņš ir tiesīgs saņemt.”
Vai ar tiesu izpildītāju vienmēr ir iespējams vienoties?
Protams, ikvienam parādniekam varētu būt izdevīgi noslēgt vienošanos ar zvērinātu tiesu izpildītāju par konkrētas summas maksāšanu ik mēnesi. Šādā gadījumā netiktu bloķēts arī parādnieka konts. Taču vai visiem tiesu izpildītājiem ir pienākums šādu vienošanos slēgt?
LZTI pārstāvis atklāj:
“Attiecībā uz vienošanās noslēgšanu ar tiesu izpildītāju par ikmēneša maksājumu veikšanu parāda un sprieduma izpildes izdevumu segšanai norādām, ka, pirmkārt, parādniekam ir jāsaprot – šāda vienošanās praksē nozīmē parādnieka rakstveidā izteiktu apņemšanos veikt minētos maksājumus.
Šāda parādnieka apņemšanās ir uzteicama, taču tiesu izpildītājs, pirms piekrist šādam priekšlikumam, izvērtē konkrētās izpildu lietas apstākļus, tostarp parāda veidu un apmēru, piedzinēja viedokli, ja tāds ir pieejams, kā arī paredzamo piespiedu izpildes līdzekļu piemērošanas efektivitāti ilgtermiņā.
Proti, tiesu izpildītājs vērtē, vai naudas summa, ko parādnieks apņēmies maksāt katru mēnesi, ir samērīga ar piedzenamā parāda un sprieduma izpildes izdevumu apmēru. Piemēram, ja parāda summa ir 10 000 eiro, bet parādnieks ir apņēmies katru mēnesi maksāt 10 eiro, tiesu izpildītājs, visticamāk, šādai vienošanās nepiekritīs, jo parāda atgūšana būs nesamērīgi ilga un neefektīva, salīdzinot ar piespiedu izpildes līdzekļu piemērošanu.
Jebkurā gadījumā, vērtējot parādnieka lūgumu veikt parāda atmaksu pa daļām, jāņem vērā piedzinēja tiesības saprātīgā termiņā atgūt summu, kas tam pienākas saskaņā ar izpildāmo nolēmumu.”