Apkures izmaksu kāpuma dēļ plāno paplašināt mājokļa pabalsta saņēmēju loku
Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem, Labklājības ministrija virzīs priekšlikumu no janvāra līdz aprīļa beigām ieviest būtiskas izmaiņas mājokļa pabalsta aprēķina nosacījumos, ievērojami palielinot pabalsta aprēķinā izmantoto koeficientu apmērus.
Šajā periodā visām mājsaimniecībām garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summai tiks piemērots vienots koeficients 3, tādējādi nodrošinot plašākam iedzīvotāju lokam būtisku finansiālu atbalstu situācijā, kad ir gaidāmi lielāki maksājumi par apkuri un pieaug mājsaimniecību ikdienas izdevumi.
Lēmums virzīt koeficienta palielināšanu pieņemts, ņemot vērā prognozes, kas liecina par būtisku mājokļa apkures izdevumu kāpumu janvārī. Pieaugot garantēto minimālo ienākumu (GMI) slieksnim un saglabājoties augstām komunālo pakalpojumu cenām par apkuri, līdzšinējie koeficienti labklājības ministra Reiņa Uzulnieka ieskatā var nenodrošināt atbalstu pietiekami plašam mājsaimniecību lokam. Lielāka koeficienta piemērošana mājokļa pabalsta aprēķinā apkures sezonas periodā palielinās mājokļa pabalstu gan esošajiem tā saņēmējiem, gan ļaus pabalstu saņemt mājsaimniecībām, kuras līdz šim tam nekvalificējās.
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks norāda: “Pēc manis pārstāvētās partijas – Zaļo un Zemnieku savienības – aicinājuma esmu rosinājis izstrādāt un virzīt šo lēmumu, lai sniegtu reālu atbalstu iedzīvotājiem. Lēmums balstīts aktuālajā situācijā un apstāklī, ka iedzīvotāji var saskarties ar grūtībām apmaksāt apkures rēķinus. Šīs ziemas apkures rēķini aukstuma dēļ daudziem var būt nepieredzēti augsti. Tāpēc esmu rosinājis palielināt mājokļa pabalsta koeficientu līdz 3, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem būs grūtības segt mājokļa izdevumus, un nodrošinātu, ka pēc rēķinu nomaksas viņiem paliek līdzekļi ikdienas vajadzībām. Šis būtu mērķēts un atbildīgs risinājums, kas īpaši palīdzēs senioriem, ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem.”
Prognozēts, ka, ieviešot lielāku koeficientu, mājokļa pabalstu vidēji mēnesī saņems aptuveni 44 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir par 11 tūkstošiem vairāk nekā šobrīd plānots pie esošajiem koeficientiem. Šāds priekšlikums nodrošinās būtiski lielāku finansiālo atbalstu ziemas aukstākajos mēnešos. Plānots arī palielināt valsts līdzfinansējumu pašvaldībām mājokļa pabalstam – no līdzšinējiem 30% uz 50%.
Mājsaimniecības, kurām pieaug rēķini vai kuras nonākušas situācijā, kad ienākumi vairs neļauj segt mājokļa izdevumus, aicinātas savlaicīgi vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu informāciju par pabalsta piešķiršanas iespējām un veiktu nepieciešamos aprēķinus.