Latvijā piedzīvots straujš populāra produkta cenas kritums; mūsu kaimiņi ir ļoti pārsteigti
Līdz šim sviesta cena Latvijā pieauga diezgan strauji, taču pēdējā mēneša laikā veikalos tā ir krasi samazinājusies, ko apstiprina arī tirgotāji. Dažos veikalos sviesta paciņu iespējams iegādāties pat par 99 centiem.
Par cenu kritumu raksta arī Latvijas kaimiņzemes Igaunijas lielākie mediji, paužot pārsteigumu un secinot, ka pēc sviesta tagad būs jābrauc uz Valku.
Pēc piena produktu ražotāju teiktā, cenu izmaiņas saistītas ar globālu rūpniecības preču cenu kritumu. Jau decembrī Vācijas veikalos tika pamanītas zemākas sviesta un siera cenas, un tagad šis vilnis sasniedzis arī Latviju.
Prognozes liecina, ka piena produktu cenu kritums, visticamāk, turpināsies, ziņo Latvijas Radio.
Statistikas pārvaldes jaunākie dati rāda, ka sviesta cena mēneša laikā samazinājusies par septiņiem procentiem. Tomēr gada griezumā vidējā sviesta cena kritusies ievērojami mazāk – tikai par 0,07 procentiem. Savukārt siera "Tilzītes" cena gada laikā samazinājusies straujāk – par 1,6 procentiem.
"Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības" valdes priekšsēdētājs (LPCS) valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks norādīja, ka šis process Eiropā sācies jau pērnā gada nogalē un tagad atspoguļojas arī Latvijas veikalu plauktos.
"Visstraujākais cenu kritums vērojams sviestam, kura cena jau iepriekš bija salīdzinoši augsta. Taču sviests nav vienīgais produkts – veikalu plauktos redzam arī samērā zemas cenas sieriem, kas ražoti Vācijā vai Polijā," sacīja Šolks.
Cenu krituma galvenais iemesls ir pasaules mēroga piena produktu pārražošana.
"Pašlaik pasaulē ir ļoti lieli rūpniecisko piena produktu krājumi, un pienācis brīdis, kad šo produktu derīguma termiņš vairs nav tālu. Tāpēc tie tirgū tiek piedāvāti par pazeminātām cenām. Tas ir krīzes pirmais posms – pārražošana un cenu kritums," skaidroja LPCS vadītājs.
Cenu samazināšanos apstiprināja arī uzņēmuma "Maxima Latvija" pārstāve Liene Dupate-Ugule.
"Novērojam būtisku cenu kritumu tādiem piena produktiem kā sviests – tā vidējā pārdošanas cena samazinājusies aptuveni par 44 procentiem. Tāpat viena no populārākajiem sieriem – "Tilzītes" – vidējā cena kritusies par vairāk nekā 20 procentiem," norādīja Dupate-Ugule.
Pēc piena produktu ražotāju pārstāvju teiktā, cenas, visticamāk, turpinās kristies.
"Kopumā jā, šī tendence turpināsies, jo šobrīd lielie uzņēmumi savu produkciju pārdod par salīdzinoši zemām cenām – citas izejas vienkārši nav. Krājumi ar katru dienu noveco, derīguma termiņš tuvojas beigām, tāpēc produkcija ir jālaiž tirgū, ko uzņēmumi arī dara," skaidroja Šolks.
Visgrūtākajā situācijā patlaban atrodas Latvijas piena ražotāji, jo gatavās produkcijas cenas krītas, kamēr piena iepirkuma cenas saglabājas stabilas. LPCS novembra dati liecina, ka vidējā piena iepirkuma cena par vienu kilogramu bija aptuveni 45 centi.