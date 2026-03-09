Valsts policija meklē attēlā redzamo vīrieti
Foto: Valsts policija
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas aicina aplūkot attēlā redzamo personu.
112

Valsts policija meklē attēlā redzamo vīrieti

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas aicina aplūkot attēlos redzamo personu.

Valsts policija meklē attēlā redzamo vīrieti...

Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šīs personas identitātes noskaidrošanu, aicina sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 67500736, 28768699 vai 112!

foto: Valsts policija
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas aicina aplūkot attēlā redzamo personu.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas aicina aplūkot attēlā redzamo personu.
foto: Valsts policija
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas aicina aplūkot attēlā redzamo personu.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas aicina aplūkot attēlā redzamo personu.

Tēmas

RīgaValsts policija112Valsts policija meklē

Citi šobrīd lasa