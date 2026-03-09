Aicina pieteikt aktīvākos talkotājus "Talkas cilts balvai"
Ikvienā novadā ir cilvēki, kuri ne tikai piedalās “Lielajā Talkā”, bet arī pulcē ap sevi citus, iedvesmo kaimiņus, iesaista skolēnus un jauniešus, sadarbojas vietējiem uzņēmējiem, lai stiprinātu talkošanas tradīcijas un veidotu “talkas cilti”. Lai godinātu šos cilvēkus, “Lielā Talka” un zīmols “Mežpils alus” izsludina konkursu “Talkas cilts balva” un aicina ikvienu pieteikt pretendentus. Konkursā tiks meklēti talkas tradīcijas veidotāji katrā novadā un Rīgā.
Balvas mērķis ir izcelt cilvēkus, kuri ilgtermiņā stiprina talkošanas tradīcijas Latvijā, iesaista kopienas un rada paliekošu ietekmi uz vidi un sabiedrību. Balva plānota kā atzinība par gadiem ilgu darbu, kopienas veidošanu un pēctecību. Lai pieteiktu balvas pretendentu, līdz 22. martam nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu. Var pieteikt gan sevi, gan citu personu.
“Mēs esam pārliecināti, ka “Lielās Talkas” spēks vienmēr ir bijis cilvēkos. Ir cilvēki, kuri no vienas dienas iniciatīvas izveido kustību savā novadā - iesaista bērnus, kaimiņus, kolēģus un turpina rūpēties par vidi arī ārpus oficiālās talkas dienas. “Talkas cilts balva” ļauj pateikt paldies tiem, kuri veido pēctecību un uztur šo kopības sajūtu dzīvu no paaudzes paaudzē,” uzsver “Lielās Talkas” organizatore Vita Jaunzeme.
“Talkas cilts balva” ir stāsts par cilvēkiem, kuri dara vairāk nekā pienākums prasa. Par tiem, kuri spēj ap sevi saliedēt kopienu un iedvesmot ar savu piemēru. Mums kā zīmolam ir svarīgi atbalstīt iniciatīvas, kas stiprina vietējo kopienu un rada ilgtermiņa vērtību. Šī balva ir mūsu pateicība cilvēkiem, kuri gadiem uztur dzīvu talkošanas tradīciju,” “Mežpils alus” zīmola vadītāja Ieva Anita Rieksta.
Piesakot pretendentus, svarīgi ņemt vērā, ka žūrijas komisija vērtēs personas ilgtermiņa ieguldījumu talkošanas tradīcijas veidošanā, spēju iesaistīt un saliedēt kopienu, radīt pēctecību un nodrošināt regulāru publiski pieejamu vietu sakopšanu. Pieteikumā jāsniedz patiesa un pēc iespējas konkrēta informācija par paveikto.
Pēc pieteikumu izvērtēšanas žūrijas komisija izvirzīs finālistus katrā reģionā, par kuriem ikviens būs aicināts nodot savu balsi, lai rezultātā katrā reģionā atrastu vienu laureātu. kurš saņems “Talkas cilts balvas” statueti un balvas no atbalstītājiem. Uzvarētāji tiks paziņoti Lielās Talkas dienā - 25. aprīlī.
Konkursu atbalsta SIA “Rimi Latvia”. Vairāk informācijas par balvu un konkursa nolikums pieejams šeit.