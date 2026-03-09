Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā pieauga par 20%
Latvijā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā pieauga par 20% un bija 120,29 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Savukārt Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pieauga par 22% un bija 120,29 eiro par MWh, bet Igaunijā vidējā cena samazinājās par 4% un bija 96,01 eiro par MWh.
"Latvenergo" atzīmē, ka elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenu dinamika pagājušajā nedēļā bija atšķirīga gan starp Ziemeļvalstu tirdzniecības zonām, gan Baltijas valstīm. Latvijā un Lietuvā cenu pieaugumu galvenokārt noteica samazināta vēja elektrostaciju izstrāde, kā arī elektroenerģijas importa kritums par 49% no Zviedrijas ceturtās tirdzniecības zonas (SE4), ko izraisīja augstāks cenu līmenis šajā zonā. Noteicošais faktors, kas samazināja cenu Igaunijā, bija elektroenerģijas importa pieaugums no Somijas par 19%, ko veicināja straujais cenu kritums Somijā. Vienlaikus nepietiekamā starpsavienojumu jauda starp Baltijas valstīm ierobežoja cenu izlīdzināšanos reģionā.
"Nord Pool" sistēmas cena saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī un bija 83,92 eiro par MWh.
"Nord Pool" reģionā iepriekšējā nedēļā vēja elektrostaciju pieauga par 47%, bet saules elektrostaciju izstrāde - 3,8 reizes. Tikmēr Baltijā vēja izstrāde samazinājās par 26% un saules izstrāde pieauga 2,2 reizes. Savukārt Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība pagājušajā nedēļā samazinājās un bija 85% līmenī.
Elektroenerģijas patēriņš "Nord Pool" reģionā bija 9101 gigavatstunda (GWh), bet elektroenerģijas ražošana veidoja 9475 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 13% un bija 541 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas daudzums samazinājās par 9% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš un bija 143 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 14% - līdz 162 GWh, bet Lietuvā tika patērētas 236 GWh elektroenerģijas, kas ir samazinājums par 15% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 7%, un kopā tika saražotas 404 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 4% mazāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu un veidoja 130 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 8%, sasniedzot 94 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 15% - līdz 180 GWh.
Pagājušajā nedēļā izstrādes apmērs pret patēriņu Latvijā bija 91%, Igaunijā - 58%, bet Lietuvā - 76%. Baltijas valstīs tika saražoti 75% no reģionā patērētās elektroenerģijas daudzuma.