Mainīti reģionālo autobusu kustības saraksti Latgalē
No 1. marta Latgalē mainīs vairāku reģionālo autobusu reisu izbraukšanas laikus Rēzeknes, Ludzas un Augšdaugavas novadu maršrutos, lai uzlabotu saskaņotību ar vilcieniem un citiem autobusiem. Izmaiņas skars maršrutus uz Lūznavu, Bērzgali, Viļāniem, Gaigalavu, Dekteriem, Kārsavu un Daugavpili.
No 1. marta Rēzeknes, Ludzas un Augšdaugavas novadu reģionālo autobusu maršrutos uz Lūznavu, Bērzgali, Viļāniem, Gaigalavu, Dekteriem, Kārsavu un Daugavpili būs mainīti vairāku reisu uzsākšanas laiki, lai veidotu labāku savienojamību ar vilcienu vai citiem saistītajiem autobusu reisiem.
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5115 Rēzekne–Ritiņi–Ismeri–Lūznava divi svētdienu pēcpusdienas reisi tiks uzsākti agrāk – no Rēzeknes autoostas autobuss izbrauks plkst. 12.40 (iepriekš – plkst. 13.40), bet no Lūznavas izbrauks plkst. 13.11 (iepriekš – plkst. 14.11).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6557 Rēzekne–Bērzgale divos pēcpusdienas reisos autobuss izbrauks divdesmit piecas minūtes agrāk – no Rēzeknes autoostas plkst. 12.50 (iepriekš – plkst. 13.15), bet no Bērzgales izbrauks plkst. 13.25 (iepriekš – plkst. 13.50).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6530 Rēzekne–Viļāni turpmāk autobuss no Rēzeknes autoostas pēcpusdienās izbrauks plkst. 13.15 (no pirmdienas līdz sestdienai).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6486 Rēzekne–Viļāni–Gaigalava–Rēzekne pēcpusdienās autobuss no Rēzeknes autoostas turpmāk izbrauks vēlāk – plkst. 15.50 (iepriekš – plkst. 15.05).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6535 Rēzekne–Ilzeskalns–Rogovka–Dekteri divos rīta reisos autobuss turpmāk katru dienu izbrauks agrāk – no Rēzeknes autoostas plkst. 6.55 (iepriekš – plkst. 7.13), bet no Dekteriem plkst. 7.50 (iepriekš – plkst. 7.57).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7464 Rēzekne–Kārsava rīta reisā no pirmdienas līdz sestdienai autobuss no Rēzeknes autoostas izbrauks piecas minūtes vēlāk - plkst. 6.55 (iepriekš – plkst. 6.50).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7479 Daugavpils–Rēzekne vakara reisā no Daugavpils autoostas autobuss izbrauks piecpadsmit minūtes agrāk – plkst. 16.40 (iepriekš – plkst. 16.55), bet vakara reisā no pieturas “Daugavpils stacija” izbrauks piecpadsmit minūtes vēlāk – plkst. 17.55 (iepriekš – plkst. 17.40).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina AS “Rēzeknes autobusu parks”. Aicinām pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, Autotransporta direkcijas mājaslapā un pārvadātāju informācijas kanālos.