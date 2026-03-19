Pirms sezonas izšķirošajām spēlēm Austrumu konferences līdere NBA pazaudē savu līderi
Kādu laiku "Pistons" būs jāspēlē bez sava līdera.
Pirms sezonas izšķirošajām spēlēm Austrumu konferences līdere NBA pazaudē savu līderi

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Detroitas "Pistons" līderim Keidam Kaningemam problēmas ar plaušām liegs spēlēt ilgu laiku, vēsta ESPN apskatnieks Šems Karanija.

Pirms sezonas izšķirošajām spēlēm Austrumu konfere...

Basketbolistam konstatēta viegla gaisa uzkrāšanās pleiras dobumā jeb pneimotorakss, kas liegs spēlēt vairākas nedēļas. Veselības likstās Kaningems iedzīvojās šīs nedēļas mačā pret Vašingtonas "Wizards". 

Konkrētajā spēlē viņš satraumējās jau pirmās ceturtdaļas laikā, vēlāk vairs neatgriežoties laukumā. Tobrīd "Pistons" vēstīja, ka Kaningemam ir muguras spazmas. Pastāvot gan optimisms par "Pistons" līdera atgriešanos līdz 18. aprīlim, kad sāksies NBA izslēgšanas spēles. 

Kaningems šajā sezonā 61 mačā vidēji 34 minūtēs guvis 24,5 punktus, izcīnījis 5,6 atlēkušās bumbas, atdevis 9,9 rezultatīvas piespēles un pārtvēris 1,5 bumbas. Lai pretendētu uz kādu no sezonas individuālajām balvām, jāaizvada vismaz 65 pamatturnīra spēles.

"Pistons" 14 mačus pirms pamatturnīra beigām ir Austrumu konferences līdere.

