Pētījums atklājis, ka daudziem autobusu pasažieriem Latvijā ir viens nelāgs ieradums
Saskaņā ar autobusu tīkla operatora “FlixBus” un pētījumu kompānijas “Norstat Latvija” veiktās aptaujas datiem 30% Latvijas iedzīvotāju starppilsētu autobusos drošības jostas lieto reti vai nekad. Kā galvenos iemeslus drošības jostu nelietošanai respondenti min to, ka jostas nepamana, uzskata tās par neērtām vai vienkārši aizmirst piesprādzēties.
Aptaujas dati liecina, ka drošības jostas autobusā regulāri lieto vien 39% respondentu. Visretāk starppilsētu autobusos piesprādzējas pasažieri Zemgalē — 35% un Latgalē — 29%. Kurzemē to atzinuši 28% aptaujāto, bet Vidzemē — 25% respondentu.
Kā galveno iemeslu drošības jostu nelietošanai pasažieri min to, ka autobusā jostas vienkārši nepamana — to atzīst 36% aptaujas dalībnieku. 26% respondentu norāda, ka drošības jostu lietošana ir neērta, savukārt 21% atzīst, ka mēdz aizmirst piesprādzēties. Vienlaikus 9% aptaujāto uzskata, ka autobusā piesprādzēties nav nepieciešams, bet vēl 8% Latvijas iedzīvotāju min citus iemeslus drošības jostu nelietošanai starppilsētu autobusos.
“Pētījuma rezultāti atklāj satraucošus iemeslus, kāpēc pasažieri autobusos nepiesprādzējas. Drošības jostas lielākoties netiek lietotas nevis tāpēc, ka trūktu izpratnes par to nepieciešamību, bet citu iemeslu dēļ — daudzi pat nepievērš uzmanību tam, ka autobusi ir aprīkoti ar drošības jostām, bet, ja par to zina, vienkārši aizmirst tās izmantot,” norāda autobusu uzņēmums.