Reģionālo autobusu maršrutā Liepāja-Rucava-Nida iekļauta jauna pietura
No 4. marta reģionālo autobusu maršrutā Liepāja–Rucava–Nida visos reisos tiks iekļauta jaunā pietura “Tosele” Nīcas pagastā uz autoceļa A1. Autobusi turpmāk apstāsies “Toselē” rītos un vakaros noteiktajos reisos, un aktuālā informācija pieejama pieturvietās, autoostās.
No 4. marta reģionālo autobusu maršrutā Liepāja–Rucava–Nida visos reisos turpmāk pasažieri varēs izmantot arī pieturu “Tosele”, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Nīcas pagastā uz autoceļa A1 Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava).
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6818 Liepāja–Rucava–Nida autobuss pieturā “Tosele” turpmāk apstāsies reisos plkst. 6.10 un plkst. 17.15 no Liepājas autoostas, kā arī reisos plkst. 7.34 un plkst. 18.24 no pieturas “Latvijas Lietuvas robeža”.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajā autobusu maršrutā nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”.
Pasažieri var sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD mājaslapā un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”.