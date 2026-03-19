Kima Kardašjana dramatiski nokrīt pārāk augstās striptīza dejotājas kurpēs
Realitātes šova zvaigzne Kima Kardašjana dramatiski nokrita savās augstajās "striptīza dejotājas kurpēs" un nejauši satvēra kādu "vecu lēdiju", kad ar grūtībām mēģināja pastaigāt.
45 gadus vecā realitātes TV zvaigzne un zīmola “SKIMS” dibinātāja padalījusies ar neveiklo brīdi, kad nokrita un sastiepa potīti, dodoties uz automašīnu, lai svētdienas naktī mērotu ceļu uz “Vanity Fair” rīkoto “Oskaru” “afterparty” ballīti.
Kima bija tērpusies zeltītā, pieguļošā “Gucci” kleitā, kad paklupa savās 80 dolāru vērtajās zelta kurpēs, kam bija 20 cm augsti papēži un 10 cm augsta platforma.
Misēklis atgadījās pie dzīvžoga un Kima krītot satvēra garām ejošu cilvēku, izsaucoties: “Ak, atvainojiet, mana potīte! Piedodiet!” Realitātes TV zvaigznei ātri palīdzēja piecelties viņas komanda un draudzene Stefānija Šeperda, un Kima atzina: "Es baidos iet pa sarkano paklāju."
Kima Kardašjana “Oskaru” afterparty ballītē 2026. gadā
Pēc mirkļa Kima teica: "Pagaidiet, ļaujiet man pamēģināt pastaigāt," pirms piebilda: "Pie velna, tā nabaga sieviete, es viņu satvēru, sagrābu šīs vecās lēdijas nesto kastīti.”
Pirms iekāpšanas automašīnā Kima lūdza komandu ciešāk aizsprādzēt viņas milzu kurpes un joprojām gāja, turoties pie draudzenes rokas.
Kima ātri aizmirsta par savu kritienu, un pašpārliecināti pozēja savā efektīgajā tērpā, bet pa paklāju soļoja piesardzīgi. Tumšos līdz plecam garos tumšos matus viņa bija ieveidojusi nevērīgā brīvā frizūrā. Kima saviesīgajam vakaram izvēlējusies zilas kontaktlēcas (viņai dabiski ir brūnas acis) un tumšu dūmakainu vakara grimu.
Fani tūlīt pat sāka dalīties ar komentāriem sociālajos tīklos, norādot, ka zvaigzne acīmredzami jutās neērti savā tērpā, mēģinot staigāt šajās neticami augstajās kurpēs.
Viens rakstīja: "Kima Kardašjana, kura tikpat kā nevar paiet šajās kurpēs un kleitā, ierodas uz “Vanity Fair” rīkoto “Oskaru” ballīti. Ha, gaita ir tik dīvaina!”
Otrs piebilda: "Viņa neizskatās ērti šajās kurpēs, jo soļi šķiet piespiesti, bet viņa izskatās labi. Kardašjana, kas saprot modi”. Sekoja tādi komentāri kā: "Kāpēc meitenes valkā drēbes, kurās viņas pat nespēj pastaigāt”, “Vai kāds ievēroja, kā viņa staigāja?”, “Viņa pat nevar lāgā paiet”, "Viņa patiesībā rada pornozvaigznes iespaidu. Es nedomāju, ka šāds bija viņas mērķis".
Turpretī citi fani uzskatīja, ka Kima izskatās "absolūti brīnišķīgi" šajā spožajā kleitā un piebilda: “Šis ir viņas labākais koptēls apģērbā”, “Viņa, kā vienmēr, mirdz “Vanity Fair” ballē”, "Tā kleita bija kā radīts šim pasākumam”, “Viņas kleita ir apburoša un tā krāsa!”, “Kima Kardašjana “Vanity Fair” “Oskaru” ballītē patiešām ieradās ar stilu”, “Izskatās ļoti grezni un mirdzoši zeltā šogad”, “Viņa izskatās satriecoši!"
Arī Lūiss Hamiltons izrādīja atzinīgu novērtējumu savai jaunajai draudzenei Kimai, “Instagram” komentāru sadaļā ieliekot emocijzīmi ar sirsniņu acīm.