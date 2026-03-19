VIDEO: Izraēlas raķete Libānā eksplodē 5 metru attālumā no "Russia Today" propagandistiem

Raķete eksplodēja netālu no "Russia Today" filmēšanas grupas Libānā. Trieciena brīdis tika iemūžināts video reportāžas ierakstīšanas laikā.

Soctīklos ir izplatījies video, kurā redzams, kā Izraēlas spārnotā raķete trāpa mērķim tikai dažu metru attālumā no Kremļa propagandas kanāla "Russia Today" filmēšanas grupas Libānā. Trieciens notika, kamēr reportieris veica ierakstu. 

Videoierakstā redzams žurnālists bruņuvestē, kurš runā kamerā, pēc kā netālu notiek detonācija un lido šrapneļi. Krievijas mediji apstiprināja triecienu. Videoierakstā ir redzams trieciena brīdis: atskan sprādziens, kamera raustās un nokrīt zemē, un kadrā redzams uzliesmojums un lidojošas atlūzas. Raķete ietriecās tikai dažu metru attālumā no filmēšanas grupas. Pašlaik nav informācijas par Krievijas žurnālistu stāvokli.

foto: Ekrānuzņēmums
"Russia Today" propagandas filmēšanas grupas komanda glābjas no raķešu trieciena.
Krievu mediji apgalvo, ka tas bijis mērķtiecīgs trieciens

Krievijas mediji ir precizējuši, ka Libānā ievainotie ir RT žurnālists Stīvs Svīnijs un operators Ali Rīds. Pēc viņu teiktā, uzbrukuma laikā filmēšanas grupa strādāja netālu no militārās bāzes un nesen bija šķērsojusi tiltu. 

Propagandas mediji apgalvo, ka komandu skāra Izraēlas gaisa trieciens, uzstājot, ka pilots it kā redzējis žurnālistus pirms uzbrukuma. 

Savu viedokli paudusi arī Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zaharova.  Zaharova paziņoja, ka Izraēlas raķete "nejauši" netrāpīja RT propagandistam un aicināja starptautiskās organizācijas reaģēt.

Eskalācija "Hezbollah" uzbrukumu laikā

Incidents notika eskalācijas laikā reģionā. Šiītu kaujinieku grupējums "Hezbollah", kas iepriekš ir veicis triecienus Izraēlas teritorijā, darbojas Libānā. Tikmēr Izraēla turpina uzbrukt mērķiem, kas saistīti ar grupējuma infrastruktūru un pozīcijām. Iepriekš ir bijuši arī ziņojumi par Krievijas un "Hezbollah" kontaktiem saistībā ar ieroču piegādēm.

