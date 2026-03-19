Robežsargiem varētu dot tiesības lietot sprāgstvielas iebrukuma atvairīšanai
Saeima ceturtdien otrajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Valsts robežsardzes likumā, kas paredz robežsargiem dot tiesības lietot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises bruņota vai militāra iebrukuma atvairīšanai.
Likuma izpratnē par sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises lietošanu uzskatāma mērķtiecīga iedarbība uz dzīvu būtni vai objektu. Grozījumi paredz, ka robežsargiem būs tiesības lietot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises galējās nepieciešamības situācijā, lai atvairītu bruņotu vai militāru iebrukumu Latvijas teritorijā, atvairītu grupveida vai bruņotu uzbrukumu, kā arī lai atbrīvotu bruņotas personas ieņemtu objektu, kas atrodas Valsts robežsardzes valdījumā vai turējumā.
Grozījumi paredz, ka robežsargiem būs tiesības lietot sprāgstvielas, nebrīdinot par nodomu to darīt.
Lietojot sprāgstvielas, to lietošanai jābūt nepieciešamai un samērīgai, maksimāli ierobežojot nodarīto kaitējumu, kā arī, ja nepieciešams, nekavējoties nodrošinot pirmās palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu, paredz grozījumi.
Patlaban Valsts robežsardzes bruņojumā ir ieroču klāsts, un likums pieļauj to pielietošanu un izmantošanu, taču līdz šim nav noteiktas tiesības robežsardzei diversiju un militāra iebrukuma gadījumā lietot sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises.