Koncerta “Manai dzimtenei” rīkotāji nāk klajā ar jaunu paziņojumu
Dziesmu svētku “Manai dzimtenei” organizatori nākuši klajā ar jaunu paziņojumu – dalību pasākumā atkārtoti apstiprinājuši jau vairāk nekā 6000 Latvijas un diasporas koru dziedātāju. Pieteikšanās un apstiprinājumu saņemšana vēl turpinās.
Pagājušajā nedēļā notika rīkotāju un koru diriģentu attālināta sapulce, kurā tika pārrunāta aktuālā situācija saistībā ar koncerta rīkošanu. Pēc tās kori tika aicināti atkārtoti apliecināt savu gatavību piedalīties svētkos. Izvērtējot dziedātāju atsaucību un saņemot skaidru apliecinājumu par pasākuma nepieciešamību, rīkotāji, izmantojot viņiem uzticēto mandātu, turpina aktīvu darbu pie koncerta sagatavošanas.
Kā zināms, 2026. gads komponistam Raimondam Paulam ir jubilejas gads – maestro aprit 90. Par godu šim notikumam vasarā Mežaparka Lielajā estrādē iecerēts rīkot dziesmu svētkus “Manai dzimtenei”. Tomēr kopš pērnā gada nogales pasākuma rīkošanu pavada plašas diskusijas.
Raimonds Pauls publiski pauda skepsi par iecerēto koncertu, norādot, ka pasākums, viņaprāt, varētu tikt izmantots peļņas gūšanai, izmantojot viņa vārdu. Pēc šī paziņojuma izcēlās polemika par svētku norisi un organizatoru rīcību. Vēlāk rīkotāji nolēma mainīt pasākuma nosaukumu, no tā izņemot maestro vārdu, vienlaikus uzsverot, ka mākslinieciskā iecere paliek nemainīga. Koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis apliecināja, ka svētku saturs netiks mainīts.
Diskusijās iesaistījušies arī vairāki komponisti, mūziķi un kordiriģenti, kuri publiskoja atklātu vēstuli, kritizējot projekta īstenotājus – SIA “Auss Media” un biedrību “Latvijas Festivālu asociācija”. Par nepiedalīšanos pasākumā paziņojis dziedātājs Intars Busulis, savukārt Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta” jau janvārī nolēma atteikties no dalības. Saistībā ar ieilgušo polemiku virsdiriģenti informējuši, ka nepiedalīsies svētku sagatavošanas procesā. Raimonds Pauls savukārt uzsvēris, ka nav uzņēmies svētku rīkošanu un neplāno iesaistīties to organizēšanā.
Rīkotāji norāda, ka turpinās sarunas ar komponistu un viņa pārstāvjiem, lai rastu risinājumu iecerētā pasākuma saglabāšanai. Vienlaikus viņi uzsver, ka būtiski ir nodrošināt koncerta norisi aptuveni 13 000 dalībnieku, tostarp ap 1500 diasporas dziedātājiem, kuri jau iegādājušies ceļojuma biļetes. Tuvākajā laikā mediju pārstāvjiem tiks sniegta detalizētāka informācija par sagatavošanās gaitu un turpmākajiem soļiem.