Traģēdija kaimiņos: Lietuvā no gripas miris pusaudzis; epidēmija vēršas plašumā
Laikā, kad Lietuva piedzīvo gripas izplatības augstāko punktu, slimība prasījusi nepilngadīga jaunieša dzīvību – Klaipēdas apriņķī miris 2012. gadā dzimis pusaudzis.
Par to atsaucoties uz Nacionālo sabiedrības veselības centru vēsta portāls "Lrytas.lt"
Mirušais pusaudzis nebija vakcinēts pret gripu un viņam bijušas blakusslimības. Šis ir pirmais bērna nāves gadījums šajā sezonā; iepriekšējo reizi gripa bērna dzīvību Lietuvā prasīja 2022.–2023. gada sezonā, kad mira sākumskolas vecuma bērns.
Saskaņā ar oficiālajiem datiem, šosezon gripa kaimiņvalstī prasījusi jau 42 cilvēku dzīvības. Tā kā statistika tiek atjaunota reizi nedēļā – pirmdienās –, dati par nāves gadījumiem, kas fiksēti pēc 1. februāra, oficiālajās kopsavilkuma tabulās vēl nav iekļauti.
Aizvadītajā nedēļā Lietuvas slimnīcās ievietoti 320 gripas pacienti, un oficiāli reģistrēti deviņi nāves gadījumi. Lielākā daļa mirušo piederēja riska grupām vecumā no 50 līdz 90 gadiem; viņiem bija hroniskas saslimšanas un viņi nebija vakcinējušies.
Dati liecina, ka saslimstība turpina pieaugt ne tikai ar gripu, bet arī ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām un Covid-19. Kopējais saslimstības rādītājs valstī sasniedzis 1409 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.
Epidēmiskais slieksnis (vairāk nekā 1500 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju) pārsniegts jau 17 pašvaldībās. Augstākā saslimstība reģistrēta Šauļu apriņķī, bet zemākā – Panevēžas reģionā.