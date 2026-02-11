Latvijā no gripas miruši jau pieci cilvēki
Saslimstība ar gripu Latvijā aizvadītajā nedēļā samazinājusies par 31,8%, tomēr reģistrēti pieci nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju.
Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas monitoringa dati, gripa klīniski noteikta 216 pacientiem jeb vidēji 311,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 31,8 % mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (455,8 uz 100 000 iedz.). Gripas gadījumi reģistrēti visās 10 monitoringa teritorijās. Visaugstākā gripas intensitāte konstatēta Jelgavā (1 205,6 uz 100 000 iedzīvotāju) un Liepājā (580,0 uz 100 000 iedzīvotāju). Tāpat kā iepriekšējās sezonās, augstāka saslimstība novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam.
Ambulatorajās ārstniecības iestādēs pacientu īpatsvars ar elpceļu infekcijām veidoja 20 % no kopējā pacientu skaita (iepriekšējā nedēļā – 26 %). Vēršanās citu akūtu elpceļu infekciju gadījumos samazinājās par 23,1 %, sasniedzot 1 446,0 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Pneimoniju gadījumā reģistrēti 97,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 26,2 % mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Stacionārajās ārstniecības iestādēs 6. nedēļā stacionēti 274 pacienti ar smagu akūtu respiratoru infekciju (SARI). SARI pacientu īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita palielinājās līdz 6,2 % (iepriekšējā nedēļā – 5,4 %). No stacionētajiem pacientiem 17 ievietoti intensīvās terapijas nodaļās. Puse no hospitalizētajiem SARI pacientiem ir vecumā virs 65 gadiem. Stacionāros uz gripu testēti 677 pacienti, no tiem 123 gadījumos (18,2 %) apstiprināta gripa. A tipa gripa apstiprināta 120 gadījumos, bet trijos gadījumos – B tipa gripa. Stacionāros novērots respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) pozitīvo īpatsvara paraugu pieaugums, 6. nedēļā sasniedzot 15,3%.
Aizvadītajā nedēļā saņemti pieci paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. Visi mirušie bijuši vecumā virs 70 gadiem ar vairākām hroniskām blakus slimībām. Kopš sezonas sākuma saņemti 14 paziņojumi par nāves gadījumiem gripas pacientiem.
Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars 6. nedēļā palielinājās līdz 5,8 % (iepriekšējā nedēļā – 4,0 %). Slimnīcās uzņemti 64 Covid-19 pacienti, kopumā stacionāros ārstējušies 105 pacienti ar apstiprinātu infekciju, no kuriem 62 pacientiem Covid-19 bija pamata diagnoze. Aizvadītajā nedēļā reģistrēti deviņi nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Notekūdeņu monitoringa dati liecina, ka SARS-CoV-2 RNS koncentrācija Latvijā vidēji stabilizējas un mēreni pieaug, lai gan atsevišķās teritorijās tendences atšķiras.
Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionā gripas aktivitāte saglabājas paaugstināta – pozitīvo gripas paraugu īpatsvars primārās veselības aprūpes uzraudzībā sasniedz 33 % (nedēļu iepriekš – 30%). Reģionā dominē A(H3) tipa gripas vīruss.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, citu elpceļu infekciju un Covid-19 cirkulāciju, Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā ieteicams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus, lai mazinātu infekciju izplatību.
Teik norādīts, ka vakcinācija pret gripu joprojām ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un komplikācijām. Ņemot vērā, ka gripa parasti turpina izplatīties līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā. Iedzīvotāji aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu un noskaidrot, vai vakcīnas joprojām ir pieejamas viņu ārsta praksē.