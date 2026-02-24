“Nekas nekad vairs nebūs kā agrāk…” Pēc māsas bērēm Miks Dukurs dalās sāpīgā vēstījumā
21. februārī notika atvadīšanās no talantīgās un pāragri mūžībā devušās dziedātājas Paulas Dukures. Pēc bērēm viņas brālis, mūziķis Miks Dukurs, sociālajos tīklos publicējis emocionālu vēstījumu.
“Nekas nekad vairs nebūs kā agrāk, bet dzīve turpinās! Paula, mana mazā māsiņa, kura savā būtībā bija lielākais cilvēks, ko pazīstu! Pietrūksti, tik ļoti jau tagad un vienmēr! Mīlu!” raksta Miks.
Viņš uzsver, ka māsa bijusi pārliecināta savās izvēlēs un vērtībās, taču “savu vietu un mieru šeit neatrada, lai kā mēs visi to vēlējāmies”.
“Ir smagi pieņemt, ka viņas vairs nav, bet ir jārod spēks turpināt! Būt tādam lielajam brālim, ar kuru lepoties! Būs labi. Noteikti citādāk, bet ar daudz lielāku jaudu!” viņš pauž.
Mūziķis pateicies visiem par izrādīto atbalstu un labajiem vārdiem, īpaši tiem, kuri šajā laikā respektē ģimenes privātumu un dod laiku sērām. “Tā ir traģēdija, ko piedzīvojam. Nevienam to nenovēlu! Sargāsim savus tuvos, ieklausīsimies un arī pieņemsim viens otru, cienot otra izvēli, lai cik tā reizēm šķiet netaisna,” viņš raksta.
Jau ziņots, ka 14. februāra rītā Latviju satricināja vēsts par dziedātājas Paulas Dukures nāvi. Valsts policija 13. februārī bija izsludinājusi 1993. gadā dzimušās mākslinieces meklēšanu, bet nākamajā dienā paziņoja, ka viņa atrasta bez dzīvības pazīmēm.
Atvadīšanās no dziedātājas Paulas Dukures
Šodien Rīgas krematorijā notika atvadīšanās no pāragri mirušās latviešu dziedātājas Paulas Dukures.
Kur vērsties pēc palīdzības
Jauns.lv atgādina - ja cilvēks sev jau nodarījis pāri vai pastāv draudi, ka viņš to tūlīt darīs, nekavējoties jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 113.
Ja tev vai tuviniekam ir pašnāvības domas vai kāds līdzcilvēks ir paudis vēlmi izdarīt pašnāvību un nav skaidrs, kā rīkoties tālāk, jāzvana uz krīžu un konsultāciju centru "Skalbes": 67222922, 27722292.