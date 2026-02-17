"Paula no Anglijas atgriezās ļoti salauzta..." Miks Dukurs par traģēdiju ģimenē
13. februārī Latviju satrauca policijas ziņa, ka bez vēsts pazudusi talantīgā dziedātāja Paula Dukure. Cilvēki bažījās, tomēr cerēja uz to labāko - ka Paula drīz atradīsies. Diemžēl jau nākamās dienas rītā tika paziņots, ka 32 gadus vecā Paula Dukure devusies mūžībā.
"Viņa nedalījās ar savu iekšējo pasauli, viņai bija grūti piekļūt," žurnālam "Privātā Dzīve" teicis dziedātājs Miks Dukurs, Paulas brālis. Plašāka sabiedrība Paulu iepazina, kad viņa kopā ar brāli Miku un tēvu Ediju 2009. gada rudenī piedalījās LNT šovā "Dziedošās ģimenes".
Vēlāk Paula piedalījās jau citā projektā – TV3 šovā "Mūsu zelta dziesma". Tāpat kopā ar Ediju un Miku Dukuriem startēja 2011. gada "Eirodziesmā", gadu vēlāk turpat kā solodziedātāja ar dziesmu "Celebration". 2014. gadā tika nominēta Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai nominācijā "Labākā debija", 2016. gadā piedalījās "Supernovas" dziesmu konkursā.
2017. gada rudenī medijos izskanēja informācija, ka Paula ir pārcēlusies uz Lielbritāniju, kur sāka studijas vienā no populārākajām popmūzikas skolām. Ģimene un draugi vēlēja Paulai izturību. Uzsākot dzīvi un studijas Londonā, Paula ik pa laikam savus sekotājus iepriecināja ar fotoattēliem no Londonas, kā arī nelieliem muzikāliem video. Sociālajos tīklos viņa arī dalījās ar ziņām, kā pavada laiku kopā ar savu draugu un abi apceļo pasauli. Anglijā Paula nodzīvojusi septiņus gadus, un no turienes atgriezusies "ļoti salauzta", zina sacīt Miks, bilstot: "Kas īsti notika Anglijā, mēs nezinām..." Viņš izsaka cerību, ka vairāk skaidrības varētu ieviest Paulas ilggadējais dzīvesbiedrs Kedžons Fablers: "Es ļoti gribētu zināt, kas Anglijā notika."
Ģimenes draugs: ja cilvēks pieņem lēmumu, terapija nepalīdz
Tāpat Mika Dukura draugs uzņēmējs Ēriks Ozollapa žurnālam "Kas Jauns" atklājis, ka Paula atgriezusies Latvijā no Londonas, jo izšķīrās ar savu mīļoto cilvēku. Lai arī kā dziedātāja centās un bija apņēmības pilna atgriezties atkal uz Latvijas mūzikas skatuves un uzvarēt depresiju, viņas emocionālais stāvoklis diemžēl neuzlabojās, bet gan pasliktinājās.
Ēriks bija Itālijā, kad uzzināja par Paulas aiziešanu mūžībā, un steidzami meklēja aviobiļetes, lai atgrieztos un būtu līdzās saviem ģimenes draugiem: “Mēs nezinām, kāpēc tā notika. Mēs strādājām un cīnījāmies, bet viņa bija iekritusi dziļā depresijā. Viņa cīnījās, taču… Diemžēl. Domāju, ka pēdējie mēneši viņai ir bijuši izteikti smagi. Taču tas jau nesākās pēdējos mēnešos, bet vēl labu laiku iepriekš."