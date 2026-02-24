Jauniete ir atradusies sveika un vesela.
Rīgā bezvēsts pazudusī Daniela ir atrasta
Valsts policijas ziņo, ka bezvēsts prombūtnē bijusī 2009. gadā dzimusī Daniela ir atradusies sveika un vesela.
Jau ziņots, ka jauniete šā gada 16. februārī pēc pulksten 8.00 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Zemaišu ielā un pazuda bez vēsts. Pazušanas brīdī biņa bija ģērbusies tumšā virsjakā ar kapuci, tumši zilās biksēs. Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja jaunietes meklēšanā.
PAPILDINĀTS 24. februārī pulksten 11.22
Bezvēsts prombūtnē bijusī Daniela Bivaine ir atradusies sveika un vesela.
