Digitālā satura veidotāja Laura Londe.
Šodien 12:32
Dzīvesstila blogere Laura Grēviņa mainījusi uzvārdu
Dzīvesstila blogere un podkāsta "Pa kluso" veidotāja Laura Grēviņa paziņojusi par pārmaiņām savā dzīvē – viņa nomainījusi uzvārdu.
“Līdz ar tuvojošos pavasari esmu izlēmusi par labu pārmaiņām. Viena no tām ir jauns uzvārds. Turpmāk – Laura Londe. Paldies vecvecmāmiņai par skaisto uzvārdu, ko nu varu nest,” viņa raksta vietnē “Instagram”.
Laura Londe iepriekš bija pazīstama kā Laura Grēviņa – dīdžeja un radio personības Toma Grēviņa bijusī sieva. Pāris par attiecību noslēgumu paziņoja 2022. gadā pēc deviņiem laulībā pavadītiem gadiem. Toms un Laura par pāri kļuva 2010. gadā, bet trīs gadus vēlāk apprecējās. Neilgi pēc tam pasaulē nāca pāra dēls Everts, bet vēl pēc trim gadiem ģimeni papildināja Edvīns.
Laura Londe ir dzīvesstila blogere, podkāsta “Pa kluso” veidotāja, kā arī vada kulinārijas nodarbības bērniem “Mazo pavāru skoliņā”.