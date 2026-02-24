PTAC brīdina par kādu internetveikalu. Aicina atsaukties iespējamos cietušos
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ziņo, ka tā redzeslokā ir nonācis internetveikals www.n1home.lv, ko uztur un kur tirdzniecību veic SIA “N1HOME”.
PTAC aicina ikvienu, kuram rodas aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem vai problēmām ar pasūtījuma izpildi - ziņot. Laika posmā no 2025. gada 1. decembra līdz 2026. gada 20. februārim PTAC ir saņemti 34 patērētāju iesniegumi, kā arī sniegtas 30 konsultācijas par problēmām, ar ko saskārušies patērētāji, iegādājoties preces SIA “N1HOME”:
- Pēc preču pasūtīšanas un apmaksas tiek saņemtas ziņas, ka preču piegāde nenotiks pielīgtajā termiņā, piegādes termiņš tiek vairākkārt pagarināts;
- Naudas atmaksa par nepiegādātajām precēm kavējas;
- Netiek sniegtas atbildes uz patērētāju pieprasījumiem.
Šobrīd no visām iesniegtajām sūdzībām ir atrisināti 20 iesniegumi. Izvērtējot saņemtos iesniegumus, PTAC ir sācis izvērtēt SIA “N1HOME” praksi.
PTAC atgādina pircējiem:
- Pirms pirkuma veikšanas pārliecināties par tirgotāja identitāti un kontaktinformāciju;
- Izvērtēt citu patērētāju atsauksmes un pieredzi;
- Izmantot drošus maksājumu veidus, kas nodrošina iespēju aizsargāt savas tiesības strīda gadījumā;
- Saglabāt visu ar pirkumu saistīto saziņu un maksājumu apliecinājumus.
Tāpat PTAC atgādina uzņēmējiem, ka, organizējot preču pārdošanu, pārdevējam ir jāievēro profesionālā rūpība un godīgums attiecībā pret patērētāju. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt ātru un efektīvu saziņu ar patērētāju, gan pilnas un patiesas informācijas sniegšanu par precēm, gan arī distances tirdzniecības noteikumu ievērošanu.