Zelenskis ieraksta nozīmīgu uzrunu Ukrainas tautai un ļauj ieskatīties pazemes bunkurā - vietā, kur kara pirmajās dienās tika pieņemti svarīgi lēmumi
Otrdien, 24. februārī, aprit tieši četri gadi, kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā ar mērķi "ieņemt Kijivu trīs dienās". Zelenskis ierakstījis video un uzrunājis Ukrainas tautu.
Šodien, 24. februārī, aprit tieši četri gadi kopš Krievijas karaspēka pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma — notikuma, kas uz visiem laikiem mainīja valsts mūsdienu vēstures gaitu. Neskatoties uz agresora ambīcijām "ieņemt Kijivu trīs dienās", Ukrainas tauta neatlaidīgi turpināja cīnīties par savu brīvību un neatkarību.
Četri pretošanās gadi ir pierādījuši, ka ne draudi, ne militārs spēks nespēja salauzt Ukrainas tautas garu. Ukraina ir saglabājusi savu valstiskumu, aizstāvējusi savu suverenitāti un parādījusi pasaulei izturības un vienotības piemēru.
Prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunāja iedzīvotājus, uzsverot gadadienas nozīmi un pretošanās spēku: "Šodien aprit tieši četri gadi, kopš Putins ieņēma Kijivu trīs dienās. Un tas daudz ko pasaka par mūsu pretošanos, par to, kā Ukraina ir cīnījusies visu šo laiku. Aiz šiem vārdiem slēpjas miljoniem mūsu cilvēku, liela drosme, smags darbs, izturība un ilgais ceļš, ko Ukraina ir veikusi kopš 24. februāra."
"Mūsu cilvēki neizkāra balto karogu, bet aizstāvēja zili dzelteno. Un okupanti, kuri domāja, ka šeit viņus sagaidīs rindas ar ziediem, redzēja rindas pie kara komisariātiem. Mūsu cilvēki izvēlējās pretošanos," teica Ukrainas prezidents.
Valsts vadītājs atcerējās kara pirmās dienas un norādīja, ka Ukraina ir pierādījusi savu spēku: "Atceroties iebrukuma sākumu un atskatoties uz šodienu, mums ir visas tiesības teikt: mēs aizstāvējām savu neatkarību, mēs nezaudējām savu valstiskumu, Putins nesasniedza savus mērķus. Viņš nesalauza Ukrainas tautu, viņš neuzvarēja šajā karā."
"Neviens nezina, kas būs rīt, bet visi saprot - katra rītdiena ir jāizcīna," piebilda Zelenskis.
Prezidents uzsvēra, ka valsts turpina cīnīties par nākotni: "Mēs esam izglābuši Ukrainu, un mēs darīsim visu, lai panāktu mieru un taisnīgumu. Slava Ukrainai!"
Zelenskis parāda bunkuru, kur kara pirmajās dienās tika pieņemti svarīgi lēmumi
Visus šos četrus gadus Ukrainas prezidents un valdība ir strādājuši no bunkura Bankovas ielā.
"Tieši šeit es teicu Baidenam, ka nepametīšu Ukrainu. Man vajag munīciju, nevis transportu," atcerējās Zelenskis.
Tautas izturību un vienotību, kas tagad jau četrus gadus ir pretojusies Krievijas agresijai un pierāda pasaulei, ka neatkarība un brīvība ir vērtības, par kurām ir vērts cīnīties.