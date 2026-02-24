Valsts policijas amatpersonas Liepājā aizdomās par mantiska rakstura noziedzīga nodarījuma izdarīšanu meklē attēlā redzamo vīrieti.
112
Šodien 12:07
Liepājā tiek meklēts attēlā redzamas vīrietis, kas tiek turēts aizdomās par zādzību
Valsts policija aicina līdzcilvēku palīdzību attēlā redzamā vīrieša identitātes noskaidrošanā.
Minētais vīrietis tiek turēts aizdomās par mantiska rakstura noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Liepājā, norāda likumsargi. Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņa personības noskaidrošanu, informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruni 112. Tāpat likumsargi aicina atsaukties attēlos redzamo personu.
