Medvedevs bravūrīgi paziņo, ka Krievijas karavīriem nav nepieciešamas vīzas, lai ieceļotu Eiropas valstīs
Bijušais Krievijas prezidents un Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs savā ierastajā provokatīvajā stilā ir draudējis Šengenas valstīm un apvainojis ES augstāko ārlietu pārstāvi Kaju Kallasu.
Medvedevs savā "X" kontā komentēja ES augstākās ārlietu pārstāves Kajas Kallasas izteikumus par to, ka ES varētu liegt ieceļot Krievijas armijas veterāniem.
"Kaja, blondā žurka, teica, ka viņa strādā, lai nodrošinātu, ka simtiem tūkstošu bijušo Krievijas karavīru nekad neieceļos Šengenas zonā. Kāds zaudējums mūsu cīnītājiem. Nu, viņi var ieceļot bez vīzām, ja vēlas. Kā 1812. vai 1945. gadā," rakstīja Medvedevs.
Medvedeva draudi izskanēja Krievijas Tēvzemes aizstāvju dienā, ko atzīmē 23. februārī, un Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā gadadienas priekšvakarā.
Kaja, the blonde rat, said she was working to ensure that 100s of thousands of former Russian servicemen would never enter Schengen. What a loss for our fighters. Well, they can enter it without visas if they want to. Like in 1812 or 1945. Happy Defender of the Fatherland Day!— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 23, 2026
Medvedevs kopš 2022. gada 24. februāra ir vairākkārt draudējis Eiropas valstīm ar iebrukumu un pat kodolieročiem. Viņa ierakstos bieži ir iekļauti personiski apvainojumi, kas vērsti pret ES un ASV augstākajām amatpersonām.
23. februārī pirms ES Ārlietu padomes sanāksmes Briselē Kallasa paziņoja, ka ES strādā, lai ierobežotu bijušo Krievijas karavīru piekļuvi Šengenas zonai.
"Kopā ar Komisiju mēs strādājam, lai potenciāli simtiem tūkstošu bijušo Krievijas karavīru neiebrauktu Šengenas zonā. Mēs nevēlamies, lai kara noziedznieki un diversanti klīstu pa mūsu ielām," sacīja Kallasa.