Četri gadi kopš pilna mēroga iebrukuma: pie Brīvības pieminekļa notiks atbalsta akcija Ukrainai
Ceturtajā gadadienā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, jau rīt, 24. februārī pie Brīvības pieminekļa notiks atbalsta akcija Ukrainai "Kopā līdz uzvarai!".
Atbalsta akcija sāksies saullēktā plkst. 7.30 un ilgs pusstundu.
Sanākušie dalībnieki pie Brīvības pieminekļa stāsies īpaši norobežotā laukumā, veidojot Ukrainas valsts formu, kā arī kopā ar 28 koru, ansambļu pārstāvjiem un citiem mūziķiem būs aicināti dziedāt Ukrainas atbalstam. Pasākumu vadīs Jaunā Rīgas teātra aktrise Guna Zariņa.
Pasākumu atklās ar klusuma brīdi, lai pieminētu tos, kuru balsis apklusušas uz visiem laikiem. Pēc tam diriģenta Matīsa Tuča vadībā tiks dziedāta Latvijas valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”, Ukrainas valsts himna “Ще не вмерла України”, dziesmas “Taisnība”, “Dziesma, ar ko tu sāksies?”, “Не твоя війна” un “Zaļā dziesma”. Solisti – Aija Vītoliņa, Daumants Kalniņš, Artjoms Basovs. Dziesmu vārdi un notis pieejamas mājaslapā kopalidzuzvarai.lv.
Pasākumā piedalīsies 28 kori un ansambļi: koris “Atskaņa”, Benjamiņu nama jauktais koris “ATPUHTA”, koris “Cantus Fortis”, koris “Dziesmuvara”, “Jasmīnas koris”, Jauktais koris “Saulgrieži”, Jauktais koris “Tavi draugi”, Jauktais koris “Medera”, Jauktais koris “Mezgli”, Jauktais koris “Mūza”, Ķeguguma jauktais koris “LINS”, “Latvijas Bankas koris”, “Latvijas Diplomātiskais koris”, Latvijas izdevniecību jauktais koris “Burtnieks”, Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sõla”, Latvijas universitātes absolventu jauktais koris “Jubilate”, Latvijas Universitātes jauktais koris “Juventus”, Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes jauktais koris “Aura”, Latvijas Universitātes kamerkoris “Decoro”, “Mārtiņkoris”, Mārupes novada Babītes Kultūrizglītības centra jauktais koris “Maska”, “Rīgas Kvīru koris”, “Rīgas Lutera draudzes koris”, “Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris”, Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris “Gaudeamus”, Sieviešu koris “Ausma”, koris “Universum”.
Pasākuma dalībniekus organizatori aicina ņemt līdzi Ukrainas un Latvijas karogus, kā arī apģērbā iekļaut Ukrainas karoga krāsas. Tāpat organizatori aicina ņemt līdzi dzeltenus un zilus ziedus un svecītes, ko varēs nolikt pie Brīvības pieminekļa.
Pasākumā tiks izmantotas Inas Strazdiņas fotogrāfijas no Ukrainas. Tās 2025. gada februārī bija skatāmas izstādē "Kara piezīmes. Ukraina” Pedvāles Starptautiskās mākslinieku rezidences izstāžu zālē.
Akciju varēs vērot tiešraidē vairākās platformās.
Lai sagatavotos akcijai, 23. februārī no plkst. 17.00 līdz 22.00 biedrības “Tavi draugi” telpās Rīgā, Lapeņu ielā 23, notiks plakātu darbnīca. Kopā ar mākslinieku Daini Rudeni būs iespēja veidot grafiti plakātus dalībai atbalsta akcijā.
Tāpat 24. februārī gaidāmi vairāki pasākumi Ukrainas atbalstam Brīvības pieminekļa laukumā.
Visu dienu pie Brīvības pieminekļa būs iespēja ar ziedojumu atbalstīt Ukrainu labdarības organizācijas “Ziedot.lv” un biedrības “Tavi draugi” ziedojumu punktos, palīdzot nodrošināt siltumu Ukrainas iedzīvotājiem.
No plkst. 18.30 līdz 19.30, biedrība “Tavi draugi” rīkos simbolisku gājienu “Gaismas ceļš Ukrainai”, pieminot kara upurus. Pulcēšanās notiks Doma laukumā, pēc tam sekos kopīgs gājiens līdz Brīvības piemineklim. Dalībnieki aicināti līdzi ņemt gaismas avotus – viedtālruņus, kabatas lukturīšus vai citus simboliskus gaismas nesējus.