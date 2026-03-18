“Šis ir nopietni!” Ašeradens pārsteidz ar paziņojumu - nākamo valsts budžetu taisīs tikai Finanšu ministrija
17. marta LTV raidījumā “Šodienas jautājums” finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) izteica visnotaļ savdabīgu ideju par to, kā varētu tapt nākamais valsts budžets.
Jautājums, kuru raidījumā uzdeva viesiem – Finanšu ministram Ašeradenam un Saeimas deputātam Artūram Butānam (NA) – bija: vai nākamā gada valsts budžeta veidošana būs citāda?
Līdz atklātībai vēl tāls ceļš
Žurnāliste Anete Bērtule arī vaicāja – kā šajā ziņā sokas ar Saeimas iesaistes veicināšanu un Butāna pārstāvētajai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai savulaik solīto piekļuvi detalizētākai informācijai par budžetu?
Ašeradens pauda, ka Finanšu ministrija (FM) šo jautājumu esot uztvērusi “ļoti nopietni”. Komisijai attiecīgā licence šādas informācijas iegūšanai esot sarūpēta. Ja esot vēlme ieskatīties – nu esot arī iespēja.
Butāns nenoliedza, ka progress šajā ziņā ir, taču, viņaprāt, galvenais jautājums esot par budžeta sastādīšanu, veidošanu, tāmēšanu un tur atklātības neesot. “Paredzu, ka arī nākamreiz mēs balsosim par neatšifrētu budžetu [...]. Atklātība joprojām ir zemā līmenī,” pauda deputāts.
Nākamais budžets – nudien “citāds”
Bērtule norādīja, ka iepriekš Ašeradena bijusī padomniece, “Providus” direktore Sanda Liepiņa ir paudusi, ka, ja patiešām ir vēlme parlamentāriešus ciešāk iesaistīt budžeta veidošanā, tad tas ir jādara pavasarī [šobrīd], nevis rudenī, kad būtībā iespējami vien “fiskāli neitrāli” priekšlikumi. “Vai jūs ticat, ka šis process šogad tiks mainīts, vai nē?” vaicāja žurnāliste.
Uz to Ašeradens pauda: “Šī valdība jau vairs budžetu nesastādīs – to sastādīs Finanšu ministrija. Valdības mandāts beidzas 3. oktobrī [...].” Bērtule ministru pārtrauca, sakot: “Un jūs gribat teikt, ka šī valdība, šī koalīcija nevienosies par prioritātēm, finansējuma sadalījumu un visu pārējo?”
“Es ceru, ka varēs vienoties, bet normāli tā nav valdības atbildība – sastādīt budžetu,” pauda Ašeradens, piebilstot, “mēs strādājam, pavasarī sāksim diskusijas ar ministrijām par prioritātēm un visu pārējo. Šis budžets atšķiras no pārējiem.”
Ministra teiktais manāmi samulsināja klātesošos, Butānam norādot, ka šī brīža situācijā viņš “neredz nevienu argumentu, kādēļ šogad būtu citādi” un, ka ministra “retoriku nepieņem”.