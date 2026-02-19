Ceturtajā pilna mēroga kara gadadienā Baltijas medijos vienlaicīgi atskaņos Ukrainas himnu
Demonstrējot savu nostāju un vienotību Ukrainas atbalstam cīņā pret Krievijas agresiju, jau ceturto gadu 24. februārī plkst. 12.00 vairāk nekā 60 Baltijas medijos skanēs Ukrainas himna. Jau ceturto gadu šī akcija tiek īstenota Latvijas mediju telpā, un šogad tajā piedalās teju 60 Latvijas reģionāli un nacionālas nozīmes mediji. Tāpat otro reizi akcijā piedalās mediji Lietuvā un Igaunijā, tādējādi apliecinot Baltijas mediju solidaritāti un vienotību atbalstā Ukrainai.
“Šis ir jau ceturtais gads, kad Latvijas mediji, un otrais, kad arī Lietuvas un Igaunijas mediji, pauž vienotu nostāju pret Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Es ceru, ka Baltijas mediju solidaritāte iedvesmos saliedēties arī mūsu sabiedrību – turpināt sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Latvijas Sabiedriskais medijs visus šos gadus konsekventi stāsta par kara realitāti, tostarp no frontes līnijām. Mēs nedrīkstam nogurt vai pierast pie kara – Ukrainai mūsu atbalsts būs vajadzīgs līdz pat uzvarai,” norāda Latvijas Sabiedriskā medija galvenā redaktore Anita Brauna.
Dalību Ukrainas himnas atskaņošanas akcijā apstiprinājuši vairāk nekā 58 mediji Latvijā, kā arī sabiedriskie mediji Lietuvā un Igaunijā. Akcijā piedalīsies: Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3 – Klasika, Latvijas Radio 5, Latvijas Radio 6 – Naba, LTV1, LTV7, LSM.lv, Skonto, Skonto +, Radio Tev, LoungeFM, Chillax FM, SWH, SWH +, SWH Rock, SWH Spin, SWH LV, Eiropas Hitu radio, EHR SuperHiti, Latviešu Hiti, EHR Krievu Hiti, RetroFM, Kurzemes radio, Divu krastu radio, Radio "EF-EI", Latgales radio, Jēkabpils Radio 1, ReTV, TV3, TV3 Life, TV6, TV3 PLUS, Star FM, Top radio, Alise Plus, Radio Marija, Radio Rēzekne, 360 TV, STV Pirmā, 8TV, Riga TV 24, TV 4, Delfi.lv, Rus.Delfi.lv, TVNET.lv, Apollo.lv, RUSTVNET.lv, Rockradio.lv, lakuga.lv, Latvijas Vēstnesis, Dzirkstele, Ziemeļlatvija, Jūrmala TV, Vidusdaugavas TV, LRT RADIJAS, LRT OPUS, LRT KLASIKA, Delfi.lt, Delfi TV, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio Tallinn, Kuku Raadio, kā arī Rīgas starptautiskā autoosta.
Tāpat Latvijas Sabiedriskais medijs sadarbībā ar Ziedot.lv īsteno atbalsta akciju Ukrainai, aicinot sabiedrību ziedot Ukrainas iedzīvotāju atbalstam laikā, kad Krievijas uzbrukumu dēļ izpostītā enerģētikas infrastruktūra daudzviet atstājusi cilvēkus bez apkures, elektrības un gaismas. Saziedotie līdzekļi tiks novirzīti ģeneratoru, elektrības un apkures nodrošināšanai kopienām, kurām tas ir vitāli nepieciešams, ļaujot sasildīt patversmes, uzvārīt ūdeni, pagatavot siltu ēdienu un atgriezt gaismu vietās, kur šobrīd valda tumsa.