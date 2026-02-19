Ziedot.lv aicina piedalīties Ukrainas atbalsta akcijā “Siltums Ukrainai no Latvijas”
24.februārī, visas dienas garumā, no plkst. 7.30 līdz 21.00 laukumā pie Brīvības pieminekļa tiks izvietots “Nesalaužamības punkts”, kur Latvijas iedzīvotāji varēs iejusties Ukrainas iedzīvotāju ikdienā un par ziedojumu brokastīs izbaudīt siltu tēju ar biezpiena sacepumu, bet pusdienās un vakariņās - ukraiņu boršču. “Nesalaužamības punktu” palīdz nodrošināt Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljons.
Šoziem Ukraina salst. Siltumu meklē ne tikai karavīri tranšejās, bet arī ģimenes un bērni visā valsts teritorijā. Aicinām palīdzēt ukraiņiem izdzīvot skarbajos apstākļos, ziedojot Ukrainas Enerģētikas atbalstam www.ziedot.lv/siltums Pateicoties atsaucīgu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem, uz Ukrainu devušies jau pirmie akcijas ziedojumi – ģeneratori, transformatori, uzlādes stacijas, sildītāji, lieljaudas ģeneratori, powerbankas un daudzas citas lietas, kas var atgriezt Ukrainā tumsu un siltumu.
Dienas programma:
- Plkst. 7:30 līdz plkst. 8:00 Ukrainas atbalsta akcija “Kopā līdz uzvarai”, organizē Latvijas Pilsoniskā Alianse;
- No plkst. 7:30 līdz plkst. 21:00 “Nesalaužamības punkts” par ziedojumiem silta tēja, biezpiena sacepums un borščs no ukraiņu kafejnīcas “77 krēsli”, organizē Ziedot.lv;
- Plkst.10.00 tiks atklāta fotoizstāde “Kara liecinieki – iznīcinātais kultūras mantojums”, organizē Rīgas Dome;
- Plkst. 18.30 līdz plkst. 19.30 simbolisks gājiens “Gaismas ceļš Ukrainai”, pulcēšanās Doma laukumā, noslēgums pie Brīvības pieminekļa, organizē biedrība Tavi draugi;
- Plkst. 20.30 Latvijas Nacionālajā operā koncerts “Palīdzi izvest Ukrainas aizstāvjus no nāves”, organizē Uzņēmēji mieram.
2022.gada 24.februārī krievijas armija iebruka Ukrainā un pārkāpa neatkarīgas valsts robežas. Mēs nedrīkstam un negribam bezspēcīgi noskatīties uz nežēlīgu un bezjēdzīgu uzbrukumu Ukrainai. Tādēļ, Latvijas iedzīvotāji rīkojas. Kopš kara sākuma portālā Ziedot.lv saziedoti jau 42 miljoni eiro, kas pārvērtušies praktiskā un nozīmīgā atbalstā Ukrainas armijai, civiliedzīvotājiem un Ukrainas bēgļiem Latvijā. Ziedot.lv/ukraina