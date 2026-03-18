Eksperte: atbalsts vajadzīgs ne tikai onkoloģijas pacientiem, bet arī cilvēkiem, kas par viņiem rūpējas
Uzzināt diagnozi – onkoloģiska saslimšana – ir smagi gan pašam saslimušajam, gan viņa tuviniekiem. Tieši pašiem tuvākajiem nereti nākas grūti atzīt, ka pašiem vajadzīgs atbalsts, jo virsroku ņem dabiska vēlme būt stipriem un možiem, lai palīdzētu saslimušajam. Zem šķietamās drosmes bieži slēpjas vainas sajūta par to, ka varbūt kaut kas ir izdarīts nepareizi, un it sevišķi saslimušo bērnu vecāki notikušajā mēdz vainot sevi. Sociālais uzņēmums “Dvēseles miers”, kas radījis īpašu 12 mēnešus ilgu bezmaksas psihosociālu rehabilitācijas programmu “Per aspera ad astra” (tulkojumā no latīņu valodas – “caur ērkšķiem uz zvaigznēm”), atgādina: garīgs atbalsts savā reizē nepieciešams katram, arī onkoloģijas pacientu tuviniekiem.
Izlikties, ka viss kārtībā, ir ceļš uz izdegšanu
Onkoloģijas diagnoze pirmajā mirklī vairumam cilvēku atņem dzīvesprieku, liek domāt par nāvi un to, kas un vai vispār viņus sagaida nākotnē. Taču, kad cilvēks sāk iepazīt sevi, savas īpašības un to, kā tās ietekmē viņa veselību un notikumus ikdienā, dzīve atkal kļūst interesanta un dzīvesprieks atgriežas. Nereti situācija ne mazāk smaga ir arī tuviniekiem, kuri saprot, ka viņiem jābūt stipriem, lai atbalstītu saslimušo. Kamēr pietiek enerģijas, viņi atbalstu, visticamāk, nemeklēs. Kad enerģija izsīkusi, pārņem izmisums vai bezspēcība, taču pat šajos brīžos palīdzību meklē nebūt ne visi – netrūkst cilvēku, kuri vēl vairāk noslēdzas sevī.
“Tā ir ļoti svarīga dzīves mācība – lūgt un pieņemt palīdzību. Izlikšanās, ka “viss ir kārtībā”, ir slidena taka, kas var vest tiklab uz atveseļošanos, kā uz tuvinieka izdegšanu. Ja cilvēks patiešām jūtas tā, it kā “viss būtu kārtībā”, uztraukumam nav pamata. Bet, ja tas ir tikai veids, kā slēpt savas emocijas, agri vai vēlu pienāks brīdis, kad tās ar vulkāna spēku izlauzīsies tādā vai citādā veidā. Tāpēc sevi mānīt nav pareizi,” pieredzē balstītos novērojumos dalās SIA “Dvēseles miers” valdes locekle un kvalitātes vadītāja, izaugsmes veicinātāja un grāmatu sērijas “Piedošanas mācība” autore Elvita Rudzāte.
Emociju faktors – liels spēks, ja to saprotam un apzināmies
Vecāki, kuru bērnam atklāta onkoloģiska saslimšana, bieži vien notikušajā vaino sevi.
“Reiz sniedzu garīgu atbalstu vecākiem, kuru bērnam bija nieru vēzis. Psihosomatikā nieres uzņem bailes un vilšanos. Veicot vecāku dzīves analīzi, atklājās, ka māte pastāvīgi izjuta lielu vilšanos attiecībās ar vīriešiem, bet tēvs bija ļoti vīlies savos paziņās, kuriem bija aizdevis naudu. Vecāki pamatīgi strādāja ar sevi, mācījās izprast dzīvi, ārsti izoperēja bērna slimo nieri, un vēzis atkāpās. Tēva un mātes emocionālais miers palīdzēja bērnam atveseļoties – pēc operācijas ir pagājuši vairāk nekā septiņi gadi, un bērns ir vesels,” stāsta Elvita Rudzāte.
Programmā “Per aspera ad astra” dažādiem attiecību un emociju faktoriem ir liela loma: programma ir sadalīta septiņos ciklos, katrā nodarbību ciklā ir septiņas nodarbības – gan individuālas, gan grupu nodarbības, lekcijas un praktiskas nodarbības, tai skaitā par tādām tēmām kā “Attiecības” (kā atrisināt dažāda veida attiecību problēmas un iegūt dvēselē mieru), “Jūtas un emocijas” (kā atpazīt jūtu un emociju gammu un izprast dzīves sāpīgos notikumus), “Dzīves likumi” (kā izprast dzīves un savas pašsajūtas likumsakarības) u. c. To visu gan pieaugušie ar onkoloģiskām saslimšanām, gan viņu tuvinieki 12 mēnešu garumā var apgūt bez maksas.
Kur un kā pieteikties programmai “Per aspera ad astra”?
Pašlaik programma jau tiek īstenota divās grupās ceturtdienās un sestdienās. Vēl ir dažas vietas palikušas otrdienu vakara grupai, kura sāksies 24. martā un notiks reizi nedēļā attālināti, ZOOM platformā, no plkst. 18.00–21.00, lai programmā varētu piedalīties arī tie, kuri ārstējas mājās vai dzīvo tālāk no Rīgas. Lai pieteiktos, aicinām rakstīt info@dveselesmiers.lv vai aizpildīt pieteikuma formu tīmekļvietnē https://dveselesmiers.lv/.
Programma pieejama bez maksas, pateicoties sociālās inovācijas projektam “Psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem slimniekiem “Per aspera ad astra” attīstība” Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā ESF+ projekta “Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā” ietvaros.