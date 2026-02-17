"Carnival Youth", Patrisha un citas pašmāju zvaigznes aicina uz labdarības koncertu Ukrainas atbalstam
Ceturtdien, 19. februārī, Rīgā, Angāra koncertzālē, Tallinas ielā 10-1, notiks labdarības koncerts Ukrainas atbalstam, kurā uz skatuves kāps grupa "Carnival Youth", Fiņķis, Patrisha, "Kautkaili" un "Bel Tempo".
Koncerts sāksies plkst. 18.30, un tas tiek organizēts pēc biedrības "Tavi draugi" iniciatīvas "Skolas par uzvaru". Jāpiemin, ka ikgadējā labdarības akcija "Skolas par uzvaru", kurā skolēni vairāk nekā 100 skolās visā Latvijā vāc ziedojumus Ukrainas armijas karavīriem, šogad norisinās jau ceturto gadu. Arī šoreiz akcija tiek īstenota sadarbībā ar labdarības biedrību “Tavi draugi”, kas skolēnu ziedojumus sašķiro un pakāpeniski nogādā karavīriem frontē.
Sekojot Latvijas skolēnu iniciatīvai, šogad akcijā vienojušās jau 11 Eiropas valstis – paralēli ziedojumu vākšana un tematiski pasākumi notiks visā Baltijā, Nīderlandē, Francijā, Bulgārijā, Vācijā, Polijā, Dānijā, Beļģijā un Čehijā. "Skolas par uzvaru" labdarības koncerts apvienos akcijas dalībniekus no visas Latvijas un to apmeklēt aicināts arī ikviens Ukrainas atbalstītājs.
Līdz koncerta dienai biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā ierobežotā daudzumā, to cena: 15 eiro. Koncerta dienā biļetes pret ziedojumu būs iespējams iegādāties pie Angāra koncertzāles ieejas (cena: 20 eiro). Koncerta ieņēmumi tiks novirzīti biedrības "Tavi draugi" Ukrainas atbalsta projektiem.