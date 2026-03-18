Girgensons daudz spēlē mazākumā "Lightning" uzvarā, "Blue Jackets" bez Merzļikina turpina cīņu par "play-off"
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru.
"Lightning" viesos ar 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) pārspēja Sietlas "Kraken" vienību.
Uzvarētāju rindās ar savu karjeras septīto "hat trick" un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Ņikita Kučerovs, 1+3 sakrāja Brendons Heigels, pie 1+2 tika Entonijs Sirelli, bet 1+1 Keidža Gonsalvesa kontā. Mājiniekiem vārtus guva Džareds Makans un Bobijs Makmans.
Girgensons uz ledus bija 12 minūtes un piecas sekundes, no kurām divas minūtes un deviņas sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja divus metienus vārtu rāmī, pielietoja trīs spēka paņēmienus, pazaudēja vienu ripu, uzvarēja piecos no sešiem iemetieniem jeb 83% un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Lightning" ar 86 punktiem 66 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvēto Vankūveras "Canucks".
"Canucks" otrdien savā laukumā ar 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) pārspēja pēdējo divu gadu čempioni Floridas "Panthers", kurai traumas dēļ nevarēja palīdzēt aizsargs Uvis Balinskis.
Bļugers laukumā pavadīja 18 minūtes un 43 sekundes, no kurām divas minūtes un septiņas sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja divus metienus vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pazaudēja vienu ripu, pārtvēra vienu piespēli, bloķēja vienu metienu, uzvarēja deviņos no 15 iemetieniem jeb 60% un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Uzvarētāju rindās ar diviem precīziem metieniem izcēlās Ēliass Petešons, 1+2 sakrāja Marko Rosi, bet vēl pa vieniem vārtiem guva Drū O'Konors un Ātu Ratijs. "Panthers" sastāvā vārtus guva Metjū Tkačaks un Sems Benets.
"Canucks" ar 50 punktiem 67 spēlēs ieņem pēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā, bet "Panthers", kas piedzīvoja otro zaudējumu pēc kārtas, ar 69 punktiem 67 mačos ir noslīdējuši līdz 15. pozīcijai Austrumu konferencē, saglabājot vairs tikai teorētiskas izredzes uz kvalificēšanos Stenlija kausa izcīņai.
Vēl citā spēlē Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien nespēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" mājās ar rezultātu 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) uzvarēja Karolīnas "Hurricanes" komandu. Merzļikina konkurents Džets Grīvss atvairīja 27 no pretinieku izdarītajiem 28 metieniem.
Kolumbusa izcīnīja jau otro uzvaru pēc kārtas un trešo pēdējo četru spēļu laikā, kamēr Austrumu konferences līderei "Hurricanes" šis kļuva trešo zaudējumu pēdējās piecās spēlēs. Austrumu konferences turnīra tabulā "Blue Jackets" ar 81 punktu 67 spēlēs ieņem devīto vietu. Vienība par četriem punktiem atrāvusies no desmitajā vietā esošās "Senators", kamēr tikai trīs punktu attālumā ir ceturtajā vietā esošā Monreālas "Canadiens".