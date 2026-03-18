Artūram Žagaram pirmais Eirolīgas mačs trīs mēnešu laikā, Dāvis Bertāns mazrezultatīvs "Dubai" neveiksmē
Latvijas basketbolisti Dāvis Bertāns un Artūrs Žagars otrdien neglāba savas komandas no zaudējumiem ULEB Eirolīgas pārceltajās spēlēs
Bertāns guva trīs punktus, kamēr "Dubai" viesos ar rezultātu 74:88 (26:18, 21:20, 10:25, 17:25) zaudēja latvieša savulaik pārstāvētajai Belgradas "Partizan".
Laukumā pavadītajās 15 minūtēs un 53 sekundēs Bertāns realizēja visus trīs soda metienus, izpildīja četrus neprecīzus tālmetienus, divreiz kļūdījās, divreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu piezīmi.
Viesiem 14 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Mfiondu Kabengelem, bet uzvarētājiem ar 23 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kārliks Džounss. "Dubai" ar 16 uzvarām 31 spēlē ieņem 11. vietu, bet "Partizan" ar 11 uzvarām 31 mačā ir 17. pozīcijā.
Tikmēr Žagars, kurš piedalījās savā pirmajā Eirolīgas spēlē pēc trīs mēnešu pauzes, guva divus punktus, Stambulas "Fenerbahce" vadošo komandu duelī viesos ar rezultātu 87:104 (29:23, 17:25, 21:26, 20:30) zaudējot Pirejas "Olympiacos".
Žagars spēlēja desmit minūtes un 29 sekundes, realizēja abus divus soda metienus, nerealizēja vienīgo divpunktu metienu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja četrus efektivitātes koeficienta punktus.
"Fenerbahce" vienībā ar 30 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām atzīmējās Telens Hortons-Takers. Pretiniekiem 36 punkti bija Evanam Furnjē, bet 24 punktus guva Aleksandars Vezenkovs. "Fenerbahce" ar 22 uzvarām 31 mačā saglabā pirmo vietu, bet "Olympiacos" ar 21 panākumu 32 spēlēs ir otrā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".