"Liepājas" hokejisti pārliecinoši sasniedz OHL pusfinālu
"Liepājas hokeja komanda" otrdien nodrošināja vietu "Optibet" hokeja līgas (OHL) pusfinālā, kurā tiksies ar "Zemgale"/LBTU vienību.
Ceturtdaļfināla trešajā spēlē liepājnieki mājās ar 8:1 (3:0, 3:1, 2:0) uzveica Tallinas "Panter" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-0.
Mājiniekiem ar diviem gūtiem vārtiem un trīs rezultatīvām piespēlēm izcēlās Dāniels Andersons, tāpat trīs vārtu guvumos asistēja Rinalds Vutkevičs. Pa ripai talliniešu vārtos iemeta Alberts Emīls Šnepste, Gustavs Krūmiņš, Pauls Svars, Kārlis Ozoliņš, Niks Zīle un Kevins Strādnieks. Mihaels Valenta atvairīja 21 no 22 metieniem, kapitulējot tikai pēc Lenni Sūtari raidījuma.
Otrā ceturtdaļfinālā Kijivas "Capitals" ar 2-0 ir vadībā pret Rīgas "Prizmu" un tuvu duelim ar "Mogo"/RSU. Regulārā čempionāta kopvērtējumā pirmo vietu ar 64 punktiem 40 mačos izcīnīja "Mogo"/RSU, bet otrā ar tādu pašu punktu skaitu finišēja "Zemgale"/LBTU, abām vienībām iekļūstot pusfinālā.
Trešo vietu ar 63 punktiem ieņēma "Liepājas hokeja komanda", kurai ar 61 punktu sekoja Kijivas "Capitals". Rīgas "Prizma" sakrāja 36 punktus, Tallinas "Panter" - 34, "Rīgas Hokeja skola" tika pie 28 punktiem, Elektrēnu "Energija" - pie 20 punktiem, bet Viļņas "Hockey punks" regulāro čempionātu noslēdza ar 18 punktiem.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.