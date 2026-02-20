FOTO: uzteic Latviju un sola stiprināt abu valstu sadarbību NATO: darbu sāk jaunā ASV vēstniece

Rīgas pilī svinīgā ceremonijā akreditēta ASV vēstniece Melisa Ardžirosa
Ardžirosa šodien Rīgas pilī iesniedza akreditācijas vēstuli Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Pēc tam viņa teica īsu uzrunu žurnālistiem. Ardžirosa uzsvēra, ka viņai ir liels gods sākt darbu kā ASV vēstniecei Latvijā. Tiekoties ar Rinkēviču, viņa esot apstiprinājusi vēstījumu par to, ka ir gods strādāt valstī, kas ar ASV dala apņemšanos cīnīties par brīvību.
"Es izteicu mūsu cieņu Latvijas līderībai mūsu kopējā aizsardzībā," teica Ardžirosa. Viņa pauda, ka Latvija ir paraugs ar savu apņemšanos veltīt 5% no iekšzemes kopprodukta aizsardzībai. Turklāt drošu robežu nodrošināšana ir Latvijas prioritāte, piebilda Ardžirosa.
Vienlaikus viņa uzsvēra, ka Latvijas un ASV partnerība sniedzas tālu ārpus drošības jomas. Pieredze biznesā un filantropijā veidojusi Ardžirosas pieeju partnerībām un problēmu risināšanai, viņa pauda.
"Es esmu priecīga par iespēju stiprināt mūsu tirdzniecības saites, atbalstot investīcijas, inovācijas un sadarbību enerģētikas jomā. Es esmu ļoti pateicīga par sirsnīgo uzņemšanu, īpaši šajā aukstajā februārī. Ar nepacietību gaidu iespēju turpināt veidot mūsu ilggadējo draudzības tradīciju," teica Ardžirosa.
Pēc akreditācijas ceremonijas Rinkēvičs ar Ardžirosu pārrunāja abu valstu divpusējo sadarbību, īpaši ASV militāro klātbūtni, sadarbību drošībā un aizsardzībā, kā arī enerģētikas, aizsardzības industrijas un tehnoloģiju jomās, aģentūru LETA informēja Rinkēviča komunikācijas padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Sarunā Valsts prezidents akcentēja ASV vēsturisko lomu Latvijas valsts neatkarībā un attīstībā, apsveicot ASV ar gaidāmo 250. neatkarības gadadienu un atzīmējot nākamgad gaidāmo 105. gadadienu Latvijas un ASV diplomātiskajām attiecībām.
Rinkēvičs pateicās par līdzšinējo ASV militāro klātbūtni Baltijas valstu reģionā un Latvijā, aicinot pastiprināt militāro klātbūtni Latvijā. Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvija mērķtiecīgi palielina ieguldījumus aizsardzībā, izpildot NATO Hāgas samita apņemšanos par 5% no iekšzemes kopprodukta.
"Latvija apzinās savu atbildību sargāt Eiropas Savienības un NATO ārējo robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, investē aizsardzības spējās un infrastruktūras attīstībā, tostarp Baltijā lielākā militārā poligona "Sēlija" izveidē. Kopīgas mācības ar ASV un sabiedroto karavīriem ir abpusēji izdevīgas, veicina militārās sadarbības spējas un ir svarīgs atturēšanas signāls," uzsvēra Rinkēvičs.
Tikšanās laikā Rinkēvičs augstu novērtēja ASV Kongresā pastāvošo spēcīgo abu partiju atbalstu Baltijas valstīm. "ASV Kongresa lēmums turpināt atbalstīt Baltijas drošības iniciatīvu ir spēcīgs apliecinājums ASV un Baltijas valstu ciešajai partnerībai, kā arī tiešs ieguldījums NATO atturēšanas un aizsardzības stiprināšanā Austrumu flangā," uzsvēra viņš.
Rinkēvičs pauda pārliecību, ka cieša un pragmatiska transatlantiskā sadarbība ir neaizstājams elements gan Eiropas drošībai, gan Ukrainas atbalstam. Latvija ir uzticams sabiedrotais minētajos centienos. "Esam plecu pie pleca bijuši kopā ar ASV karavīriem, cīnoties ar starptautiskā terorisma draudiem Afganistānā un Irākā, vēl pirms iestāšanās NATO," sarunā uzsvēra prezidents.
Piektdien ar jauno vēstnieci tikās arī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). Pēc tikšanās Siliņa uzsvēra, ka Latviju un ASV vieno līdzīga izpratne par drošības jautājumiem un robežu aizsardzību.
"Drošības stiprināšana iet roku rokā ar ekonomisko attīstību, tāpēc runājām, ka padziļināsim abu valstu ekonomisko sadarbību. Mums ir svarīgi sadarboties jauno tehnoloģiju jomā - abu valstu uzņēmēji jau ir apguvuši savstarpējās tirgus iespējas, kas ir jāattīsta vēl plašāk," komentē Siliņa.
Tāpat puses diskutējušas, kā Latvija atbalsta Ukrainu, katru gadu investējot ne mazāk kā 0,25% no Latvijas iekšzemes kopprodukta. Pēc Siliņas paustā, vēstniece novērtēja Latvijas paveikto arī enerģētiskās drošības jomā un līderību digitālajā attīstībā.
Siliņa arī uzsver, ka Latvija augstu vērtē ASV kā uzticamu partneri. Premjere ir pārliecināta, ka Latvijas un ASV sadarbība arī turpmāk būs cieša un praktiska.
Jau rakstīts, ka ASV Senāts par vēstnieci Latvijā apstiprinājis Ardžirosu. Viņai nav iepriekšējas diplomātiskās pieredzes, taču viņa ir ziedojusi divus miljonus dolāru ASV prezidenta Donalda Trampa inaugurācijai, liecina informācija ASV medijos.
Biogrāfijā ASV Valsts departamenta vietnē teikts, ka Ardžirosa ir nekustamā īpašuma investore Kalifornijā. Viņa strādājusi dažādos amatos Ardžirosu ģimenes nekustamo īpašumu kompānijā "Arnel & Affiliates", tostarp bijusi uzņēmuma viceprezidente.
Ardžirosa ir arī viena no izpilddirektoriem Ardžirosu ģimenes fondā, kas nodarbojas ar labdarību dažādās jomās, kā arī darbojas dažādās sabiedriskās organizācijās, to vidū Ronalda Reigana fondā un Ričarda Niksona fondā.
2007. gadā Ardžirosa ieguvusi bakalaura grādu Čepmena universitātē Kalifornijā.
ASV par vēstniekiem tiek iecelti ne tikai karjeras diplomāti, bet arī partiju atbalstītāji, piemēram, 2004. gadā toreizējais prezidents Džordžs Bušs jaunākais par vēstnieci Latvijā izraudzījās Republikāņu partijas aktīvisti un ziedotāju Ketrīnu Todu Beiliju.