VIDEO: Eduards Tralmaks izceļas ar vārtu guvumu AHL spēlē
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks sestdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētajai Grendrepidsas "Griffins" piedzīvojot zaudējumu.

"Griffins" mājās ar 2:5 (1:3, 1:1, 0:1) piekāpās Milvoki "Admirals".

Tralmaks otrā perioda vidū izcēlās ar precīzu metienu vairākumā. Viņš uz ledus pavadītajā laikā vienu reizi meta pa pretinieku vārtiem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu.

Latvijas uzbrucējs šosezon 50 mačos guvis 19 vārtus un iekrājis desmit rezultatīvas piespēles.

Citā spēlē Sandis Vilmanis un Šarlotas "Checker" savā laukumā ar 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) uzvarēja Bridžportas "Islanders". Latvijas hokejists statistikā izcēlās ar četriem metieniem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.

"Griffins" ar 90 punktiem 57 spēlēs ir Rietumu konferences līdere, bet "Checkers" ar 75 punktiem 58 mačos Austrumu konferencē atrodas piektajā pozīcijā.

