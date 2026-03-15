PVD Polijas izcelsmes tītara filejā konstatē salmonellas baktērijas
PVD Polijas izcelsmes tītara krūtiņas filejā konstatējis salmonelozi izraisošas baktērijas.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Polijas izcelsmes svaigā, atdzesētā tītara krūtiņas filejā konstatējis salmonelozi izraisošas baktērijas, liecina PVD publiskotā informācija.

PVD, veicot laboratorisko kontroli, Polijas izcelsmes "A" šķiras 400 gramu svaigā, atdzesētā tītara krūtiņas filejā bez ādas ar partijas numuru "EL05039086" konstatēja "Salmonella Newport" baktērijas.

Dienestā atzīmē, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies.

Par konstatēto PVD ievietoja informatīvo paziņojumu Eiropas Savienības (ES) Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

