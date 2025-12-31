"Dārgie draugi!" ASV vēstniecība Maskavā krievu valodā novēl Krievijai laimīgu Jauno gadu. VIDEO
Pretrunīgu sabiedrības reakciju izraisījis ASV vēstnieka Krievijā Duglasa Daikhausa publicētais video, kurā viņš Amerikas vārdā apsveic Krieviju Jaunajā gadā.
Viņš savu runu sāka krievu valodā ar vārdiem "dorogie druzja", vēlāk pārejot uz angļu valodu. Daikhauss uzsvēra, ka “šī gadalaika gars” mudina cilvēkus uz pārdomām un atskatīšanos uz pagātni. “Šis ir laiks, kad cilvēki visā pasaulē domā ne tikai par jau iesākto ceļu, bet arī par to, kurp doties tālāk,” atzīmēja vēstnieks.
Viņš pieminēja arī karu Ukrainā, norādot, ka pēdējie gadi ir nesuši šķelšanos un zaudējumus. Pēc viņa teiktā, ASV prezidents Donalds Tramps ir pastāvīgi runājis par nepieciešamību izbeigt Krievijas un Ukrainas karu, un viņa administrācija strādā, lai veicinātu dialogu un aktīvu rīcību. “Viņa apņemšanās diplomātijai joprojām ir cerības stars abām mūsu valstīm,” piebilda Daikhauss.
Viņš atzīmēja, ka gan krieviem, gan amerikāņiem ir dziļas tradīcijas, kurā iesakņojusies izturība, radošums un mīlestība pret savu valsti. “Šīs kopīgās iezīmes var kalpot par pamatu kopīgas, mierīgākas nākotnes veidošanai,” sacīja vēstnieks. Noslēgumā viņš krievu valodā novēlēja Krievijas Federācijas pilsoņiem veselību, mieru un labklājību Jaunajā gadā.
Šis ieraksts izsaucis pretrunīgu reakciju sabiedrībā. Daži norāda, ka "ir šokēti par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam" un uzsver, ka "Krievija ir teroristiska valsts". "Lūdzu pasakiet, ka šo radījis mākslīgais intelekts," norāda kāds iedzīvotājs, bet vēl kāds pauž, ka "ASV vadība ir pārdevusies un nu kalpo Krievijai". Tikmēr citi norāda, ka šādi ASV cenšas ar Krieviju nodibināt ciešākas diplomātiskās attiecības.