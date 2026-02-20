FOTO: Rīgas pilī akreditēta jaunā ASV vēstniece Melisa Ardžirosa

Rīgas pilī svinīgā ceremonijā akreditēta ASV vēstniece Melisa Ardžirosa
Jaunās ASV vēstnieces Latvijā Melisas Ardžirosas viena no prioritātēm amatā būs abu valstu ciešā sadarbība NATO.
Ardžirosa šodien Rīgas pilī iesniedza akreditācijas vēstuli Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam. Pēc tam viņa teica īsu uzrunu žurnālistiem.
Ardžirosa uzsvēra, ka viņai ir liels gods sākt darbu kā ASV vēstniecei Latvijā. Tiekoties ar Rinkēviču, viņa esot apstiprinājusi vēstījumu par to, ka ir gods strādāt valstī, kas ar ASV dala apņemšanos cīnīties par brīvību. "Es izteicu mūsu cieņu Latvijas līderībai mūsu kopējā aizsardzībā," teica Ardžirosa.
Viņa pauda, ka Latvija ir paraugs ar savu apņemšanos veltīt 5% no iekšzemes kopprodukta aizsardzībai. Turklāt drošu robežu nodrošināšana ir Latvijas prioritāte, piebilda Ardžirosa.
Vienlaikus viņa uzsvēra, ka Latvijas un ASV partnerība sniedzas tālu ārpus drošības jomas. Pieredze biznesā un filantropijā veidojusi Ardžirosas pieeju partnerībām un problēmu risināšanai, viņa pauda.
"Es esmu priecīgs par iespēju stiprināt mūsu tirdzniecības saites, atbalstot investīcijas, inovācijas un sadarbību enerģētikas jomā. Es esmu ļoti pateicīga par sirsnīgo uzņemšanu, īpaši šajā aukstajā februārī. Ar nepacietību gaidu iespēju turpināt veidot mūsu ilggadējo draudzības tradīciju," teica Ardžirosa.
Jaunā ASV vēstniece šodien tiksies arī ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV), kā arī ārlietu ministri Baibu Braži (JV).
Jau rakstīts, ka ASV Senāts par vēstnieci Latvijā apstiprinājis Ardžirosu. Viņai nav iepriekšējas diplomātiskās pieredzes, taču viņa ir ziedojusi divus miljonus dolāru ASV prezidenta Donalda Trampa inaugurācijai, liecina informācija ASV medijos.
Biogrāfijā ASV Valsts departamenta vietnē teikts, ka Ardžirosa ir nekustamā īpašuma investore Kalifornijā. Viņa strādājusi dažādos amatos Ardžirosu ģimenes nekustamo īpašumu kompānijā "Arnel & Affiliates", tostarp bijusi uzņēmuma viceprezidente.
Ardžirosa ir arī viena no izpilddirektoriem Ardžirosu ģimenes fondā, kas nodarbojas ar labdarību dažādās jomās, kā arī darbojas dažādās sabiedriskās organizācijās, to vidū Ronalda Reigana fondā un Ričarda Niksona fondā.
2007. gadā Ardžirosa ieguvusi bakalaura grādu Čepmena universitātē Kalifornijā.
ASV par vēstniekiem tiek iecelti ne tikai karjeras diplomāti, bet arī partiju atbalstītāji, piemēram, 2004. gadā toreizējais prezidents Džordžs Bušs jaunākais par vēstnieci Latvijā izraudzījās Republikāņu partijas aktīvisti un ziedotāju Ketrīnu Todu Beiliju.