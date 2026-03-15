Šorttrekists Bērziņš pasaules čempionātā krīt un zaudē cerības uz finālu
Latvijas sportists Reinis Bērziņš sestdien Monreālā pasaules čempionātā šorttrekā pusfinālā 1500 metros sadursmes dēļ netika finālā.
Pusfināla slidojumā Bērziņš ilgstoši bija trešajā vietā, bet pāris apļus pirms finiša cīņā par otro pozīciju krita, turklāt, kavējot vienu no konkurentiem, viņš saņēma arī sodu. Māris Jānis Šternmanis šajā distancē apstājās gandarījuma sacensību pirmajā kārtā.
Vēlāk 500 metru ceturtdaļfinālā Bērziņš arī bija cīņā par vietu nākamajā kārtā, taču arī šoreiz krita un neiekļuva pusfinālā. Linards Reinis Laizāns šajā distancē nepārvarēja gandarījuma sacensību pirmo kārtu.
Svētdien Bērziņš un Laizāns turpinās sacensības 1000 metru distancē. Bērziņš jau sasniedzis ceturtdaļfinālu, bet Laizānam priekšā dalība gandarījuma sacensībās.
Vēl sestdien Anna Jansone 1000 metros nepārvarēja gandarījuma sacensību pirmo kārtu. Svētdien viņai vēl būs starti pārējās divās distancēs.
Svētdien sacensības sāksies no plkst. 16.15. Meistarsacīkstes tiešraidē raidīs "YouTube" kanāls "Skating ISU".
Pērn Bērziņš pasaules čempionātā 500 metros ieņēma 15. vietu, bet 1500 metru distancē ierindojās 32. pozīcijā. Viņš startēja arī Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, kurās 1000 metros bija 14. vietā un 500 metros noslēdza sacensības 24. vietā.
Meistarsacīkstēs nestartē Roberts Krūzbergs, kurš Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē, taču iedzīvojās ceļgala savainojumā.