Cena samazināta par 40%: Latvijā jau astoņas reizes mēģināts pārdot Maskavas namu, taču pircēju joprojām nav
Valsts jau divus gadus cenšas pārdot tā dēvēto Maskavas namu Rīgas centrā, taču investoru interese joprojām nav parādījusies. Katra neveiksmīgā izsole nozīmē ne tikai papildu izdevumus ēkas uzturēšanai, bet arī neiegūtus līdzekļus, kurus iecerēts novirzīt Ukrainas atbalstam.
Kā vēsta TV3, valsts par “Maskavas namu” dēvēto ēku savā īpašumā pārņēma pirms diviem gadiem, taču, lai arī to mēģināts pārdot jau astoņās izsolēs, pircēja joprojām nav. Iespējamos investorus attur gan īpašuma politiski jutīgais konteksts un iespējamie juridiskie sarežģījumi, gan arī ēkas specifiskais izmantošanas veids.
Turklāt īpašuma cena šo gadu laikā samazināta par 40%, un pēdējās izsolēs ēka tiek piedāvāta par nedaudz vairāk nekā 2 miljoniem eiro.
Situācija pēc astotās neveiksmīgās izsoles prasa nopietnu izvērtēšanu, uzsver Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis: “Šis ir tikai viens no iespējamajiem risinājumiem, kurš noteikti tagad pēc šīs astotās reizes būs arī jāapskata nopietnāk. Lēmums ir pareizs – šis augonis ir jāizgriež. Skaidrs, ka daļēji kaut kādā veidā uzmanība no Krievijas vai draudi to ietekmē zināmā mērā, un likumu vienmēr var mainīt, uzlabot un grozīt, ja nepieciešams un ir vienošanās.”
Tikmēr Finanšu ministrija kā ēkas kapitāldaļu turētāja norāda, ka īpašuma pārdošana arī turpmāk notiks izsoles ceļā, jo pašlaik netiek saskatītas citas drošas un reāli īstenojamas alternatīvas. Ministrijā atzīst, ka valsts nav ieinteresēta paturēt šo īpašumu savā pārvaldībā, taču potenciālos risinājumus būtiski ierobežo gan sarežģītais ģeopolitiskais konteksts, gan iespējamā saistīšanās ar Krieviju radītajiem riskiem. Tāpēc, neraugoties uz vēlmi no šī īpašuma atbrīvoties, šobrīd cits ceļš kā pārdošana izsolē netiek saskatīts.
Notrallinātais "Maskavas nams"
Ēkas uzturēšana 2024. gadā izmaksājusi ap 30 tūkstošiem eiro, bet pērn izdevumi bijuši vēl lielāki. Ja kāda izsole izrādīsies sekmīga, uzturēšanas izmaksas tiks segtas no nosolītās summas.
Kā zināms, 2024.gada 26.martā valdība nolēma Satiksmes ministrijas valdījumā esošo Maskavas namu nodot Finanšu ministrijas īpašumā.
Paredzēts, ka izsolē iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti valsts budžetā un vēlāk nodoti Ukrainas iedzīvotāju atbalstam.
Maskavas kultūras un biznesa centrs tika uzcelts 1976.gadā, 2002.gada sākumā sākās bijušā Dzelzceļnieku nama rekonstrukcija, kuru Maskava ieguva no VAS "Latvijas dzelzceļš" īpašuma maiņas rezultātā. Atklāšana notika 2004.gada 28.maijā. Piecstāvu ēkas, kas ietver arī vienu pazemes stāvu, kopējā platība ir 4482,4 kvadrātmetri.
Maskavas nama iekštelpas
