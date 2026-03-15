Lasmanei līdz NCAA bronzai pietrūkst viena centimetra
Latvijas sportiste Rūta Kate Lasmane sestdien Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) vieglatlētikas čempionātā telpās izcīnīja ceturto vietu trīssoļlēkšanā, no bronzas godalgas atpaliekot par tikai vienu centimetru.
Fejitvilā, Arkanzasā, notiekošajos mačos Teksasas Tehnoloģiju universitātes pārstāve Lasmane savā labākajā lēcienā sasniedza 13,69 metru atzīmi. Latvietes pirmais mēģinājums nebija sekmīgs, otrajā viņa lēca 13,49 metru tālumā, trešajā izdevās 13,69 metrus tāls lēciens, nākamie divi netika ieskaitīti, bet pēdējā viņai bija par centimetru tuvāks lēciens nekā viņas dienas labākais rezultāts.
Pēdējā lēcienā Lasmani no labāko trijnieka izstūma un par čempioni kļuva Kanzasas štata universitātes pirmā gada studente Daniela Vamokpego, kura lēca 13,84 metru tālumā. Sudrabu ar 13,80 metrus tālu lēcienu izcīnīja Klemsonas Universitātes sportiste Šentī Formena, bet trešā ar 13,70 metru tālu lēcienu bija Lasmanes koledžas studente Tamija Vašingtona.
Finālsacensībās startēja sezonas 16 labākās sportistes.
Aizpērn Lasmane kļuva par NCAA čempioni telpās.
Jau ziņots, ka Marta Sīviņa piektdien izcīnīja astoto vietu pieccīņas sacensībās.