Zvērestu devusi jaunā ASV vēstniece Latvijā Melisa Ardžirosa
Šodien ASV Valsts departamentā amatā zvērestu devusi vēstniece Melisa Ardžirosa, klātesot viņas ģimenei, draugiem un kolēģiem.
Līdz ar šī pēdējā soļa pabeigšanu vēstniece–nominante Ardžirosa drīzumā dosies uz Rīgu, lai vadītu ASV misiju Latvijā un vēl vairāk stiprinātu ciešo ASV un Latvijas partnerību.
Ambassador-Designate Melissa Argyros was sworn in today at the State Department, surrounded by family, friends, and colleagues. With this final step completed, Ambassador-Designate Argyros will soon depart for Rīga to lead the U.S. Mission in Latvia and further strengthen the… pic.twitter.com/aAPux2CO31— U.S. Embassy Riga (@USEmbassyRiga) January 12, 2026
Ardžirosai nav iepriekšējas diplomātiskās pieredzes, taču viņa ir ziedojusi divus miljonus dolāru Trampa inaugurācijai, liecina informācija ASV medijos.
Biogrāfijā ASV Valsts departamenta vietnē teikts, ka Ardžirosa ir nekustamā īpašuma investore Kalifornijā. Viņa strādājusi dažādos amatos Ardžirosu ģimenes nekustamo īpašumu kompānijā "Arnel & Affiliates", tostarp bijusi uzņēmuma viceprezidente.
Ardžirosa ir arī viena no izpilddirektoriem Ardžirosu ģimene fondā, kas nodarbojas ar labdarību dažādās jomās, kā arī darbojās dažādās sabiedriskās organizācijās, to vidū Ronalda Reigana fondā un Ričarda Niksona fondā.
2007. gadā Ardžirosa ieguvusi bakalaura grādu Čepmena universitātē Kalifornijā.
ASV par vēstniekiem tiek iecelti ne tikai karjeras diplomāti, bet arī partiju atbalstītāji, piemēram, 2004. gadā toreizējais prezidents Džordžs Bušs jaunākais par vēstnieci Latvijā izraudzījās Republikāņu parijas aktīvisti un ziedotāju Ketrīnu Todu Beiliju.