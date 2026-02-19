Trešdien notikušajā autobusa un kravas auto sadursmē cietuši četri cilvēki
Trešdien notikušajā autobusa un kravas auto avārijā pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju cietuši četri cilvēki, informēja Valsts policija.
Sākotnējā informācija liecina, ka kāds 1990. gadā dzimis vīrietis vadīja "Volvo" markas kravas automašīnu sakabē ar piekabi, neievēroja ceļa zīmes "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" prasības un izraisīja sadursmi ar autobusu, kurš pārvietojās pa Liepājas šoseju virzienā no Rīgas uz Liepāju.
Ceļu satiksmes negadījumā tika bojāti abi iesaistītie transportlīdzekļi un fiziski cieta četras personas, kuras tika nogādātas medicīnas iestādē.
Par notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Jau ziņots, ka negadījuma dēļ satiksme pie Apšupes krustojuma ar Liepājas šoseju aizvien ir ierobežota.
Saskaņā ar VSIA "Latvijas valsts ceļi" sniegto informāciju autoceļš Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) joprojām ir bloķēts Tukuma virzienā. Satiksmi regulē policija.
Kā novēroja, ceturtdien agrā rītā ceļu satiksmes negadījuma vietā aizvien atradās negadījumā iesaistītā kravas automašīna, kas apgāzusies uz sāniem. Notikuma vietu uzraudzīja viena policijas ekipāža.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā pastāstīja, ka mediķi ir apskatījuši deviņus cilvēkus, bet iesaistīto veselības stāvokli nekomentēja.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informēja, ka notikuma vietā glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja vienu cilvēku un nodeva mediķiem.
Tāpat no avarējušās kravas automašīnas noplūda dīzeļdegviela. Glābēji notikuma vietā novērsa noplūdi, pārsūknējot dīzeļdegvielu no bojātās bākas.