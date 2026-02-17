Avārija uz Ķekavas apvedceļa
Valsts policija bloķējusi satiksmi uzbraukšanai uz Bauskas šosejas (A7), kur notikusi astoņu automašīnu sadursme, no kurām seši ir vieglie transportlīdzekļi ...
Smagā avārija uz Ķekavas apvedceļa: dienesti atklāj, kā notika glābšanas darbi un kāpēc tie prasīja tik ilgu laiku.VIDEO
Svētdienas rītā biezās miglas dēļ uz Ķekavas apvedceļa notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā tika iesaistīti deviņi transportlīdzekļi. Lai novērstu apdraudējumu iedzīvotājiem, satiksme notikuma vietā bija bloķēta gandrīz diennakti.
Satiksmes kustība pa šoseju pilnībā tika atjaunota vien pirmdienas rītā ap plkst. 6.00.
"Sākumā mēģinājām novērst noplūdi no gāzes cisternas, kas bija apgāzusies. Pilnībā novērst neizdevās, bet būtiski ierobežot," TV3 raidījumam "Degpunktā" pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes 8. daļas komandieris Valdis Dzērve.
Viņš piebilda, ka propāna gāzes speciālisti atteikušies veikt vielas atsūknēšanu, kamēr avārijā cietusī cisterna atradās grāvī: "Pieļauju, ka drošības apsvērumu dēļ. Procesā ir lietas, kas ir jāievēro. Tādēļ tika norobežota satiksme, lai nodrošinātu drošu vidi cilvēkiem – lai glābšanas dienesta darbinieki varētu strādāt. Kad cisternu dabūja atpakaļ uz ceļa, atsūknēšana tika veikta."
Ņemot vērā lielo iesaistīto automašīnu skaitu un paaugstināto bīstamību gāzes noplūdes dēļ, notikuma vietā strādāja plaši operatīvo dienestu spēki. Lai koordinētu glābšanas darbus un novērstu apdraudējumu iedzīvotājiem, tika izveidots operatīvais štābs ar pārstāvjiem no VUGD, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), Valsts policijas, SIA "Latvijas propāna gāze", AS "Sadales tīkls", Ceļu satiksmes drošības direkcijas, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un pašvaldības policijas. Piesaistīti tika arī Nacionālie bruņotie spēki.
Kā ziņots, svētdienas rītā Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā jeb Ķekavas apvedceļa posmā starp Katlakalnu un Rīgas apvedceļu, tuvāk Rīgas apvedceļam, notika vairāku automašīnu sadursme, kuras rezultātā no ceļa uzbēruma nobrauca un apgāzās kravas automašīna ar gāzes cisternu. No cisternas noplūda gāze. Negadījuma vietā mediķi palīdzību sniedza 16 cilvēkiem, no kuriem sešiem bija nepieciešama hospitalizācija.