Uz Ķekavas apvedceļa notikušās avārijas vietā gāzes bīstamība likvidēta
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji darbu uz Ķekavas apvedceļa, kur vakar notika deviņu automašīnu sadursme, noslēdza šorīt plkst. 4.28 un gāzes bīstamības notikuma vietā vairs nav, informēja VUGD.
Piesaistot atbilstošo tehniku, ar ceļamkrāna palīdzību avarējusī kravas automašīna tika izcelta uz ceļa braucamās daļas un pēc tam bojātajā cisternā esošā gāze pārsūknēta citā cisternā. Gāzes pārsūknēšanu veica SIA "Latvijas propāna gāze" darbinieki.
Kā ziņots, svētdienas rītā Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā jeb Ķekavas apvedceļa posmā starp Katlakalnu un Rīgas apvedceļu, tuvāk Rīgas apvedceļam, notika vairāku automašīnu sadursme, kuras rezultātā no ceļa uzbēruma nobrauca un apgāzās kravas automašīna ar gāzes cisternu. No cisternas noplūda gāze.
Avārija uz Ķekavas apvedceļa
Lai koordinētu avārijas seku likvidēšanu un nepieciešamo resursu iesaisti, notikuma vietā tika izveidots operatīvais štābs ar pārstāvjiem no VUGD, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), Valsts policijas, SIA "Latvijas propāna gāze", AS "Sadales tīkls", Ceļu satiksmes drošības direkcijas, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", pašvaldības policijas, kā arī kravas automašīnas vadītājs. Piesaistīti arī Nacionālie bruņotie spēki. Valsts vides dienesta iesaiste avārijas seku likvidēšanā neesot nepieciešama.
Kā novēroja aģentūra LETA, piekļuve avārijas vietai bija norobežota. Uz ceļiem stāvošie policisti apgalvoja, ka tuvoties avarējušajai automašīnai neesot droši.
NMPD aģentūru LETA informēja, ka negadījuma vietā mediķi palīdzību sniedza 16 cilvēkiem, no kuriem sešiem bija nepieciešama hospitalizācija.
Aculiecinieki vēstīja, ka avārijas laikā konkrētajā ceļa posmā satiksmi apgrūtinājusi bieza migla, turklāt spīdējusi spoža saule. VSIA "Latvijas valsts ceļi" svētdien pēc negadījuma brīdināja, ka satiksmes atjaunošanai, visticamāk, būs vajadzīgs samērā ilgs laiks.
Negadījuma vietu ir iespējams apbraukt caur Ķekavu vai pa citiem ceļiem.