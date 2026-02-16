Jelgavā gatavojas sniega izvešanai un izvērtē plūdu iespējamību pavasarī
Jelgavas pašvaldība gatavojas sniega izvešanai no pilsētas un izvērtē plūdu iespējamību pavasarī, pirmdien žurnālistiem pastāstīja pilsētas mērs Mārtiņš Daģis ("Par!").
Viņš atklāja, ka lētākais risinājums ir sniegu atstāt zaļajās zonās, taču ne visur pilsētā tas ir iespējams. "Mēs esam situācijā - lai arī tas ir dārgi, bet mums būs jāved sniegs ārā no pilsētas. Ir vietas, kur vaļņi ir pārāk lieli, pie gājēju pārejām vairs neredzam, ja bērns iet pāri," sacīja politiķis.
Viņš prognozēja, ka pašvaldībai nebūs problēmu ar finansējuma nodrošināšanu ziemas dienestiem, lai gan ieguldījumi šogad ir lielāki nekā pēdējos gados. "Vēsturiski ziemas dienestam finansējums ir bijis diezgan "veselīgs". Pēdējos gados 30% līdz 40% līdzekļu ir palikuši pāri," skaidroja Daģis.
Ņemot vērā, ka aukstumu un snigšanu prognozē vēl divas nedēļas, tad viss esot atkarīgs no tā, kādi laika apstākļi būs gada beigās - decembrī un novembrī. Ja tie būs līdzīgi pēdējos gados piedzīvotājiem, tad papildu finansējums jānovirza nebūs. Ja gada beigas būs aukstākas, pašvaldībai, iespējams, vajadzēs novirzīt papildu līdzekļus. Taču pašvaldībai esot pietiekama nesadalīto līdzekļu rezerve.
Daģis arī atklāja, ka pagājušajā nedēļā notikusi un šonedēļ plānota vēl viena apvienotās civilās aizsardzības komisijas sēde kopā ar Jelgavas novadu, gatavojoties potenciālajiem plūdiem. Sēdēs tiek apzināti nepieciešamie un pieejamie resursi un plānotas iespējamās rīcības.
Tāpat Jelgavas pašvaldība aicina iedzīvotājus Latvijas un Jelgavas plūdu riska kartēs pārliecināties, vai viņu īpašumu apdraud plūdu risks un pieteikties Jelgavas iedzīvotāju agrīnai apziņošanai vietnē "karte.jelgava.lv".
Jau ziņots, ka ziemas dienestu izmaksas šogad Jelgavā gandrīz sasniegušas visas pagājušās ziemas sezonas izmaksas. No ziemas sezonas sākuma līdz 5. februārim no Jelgavas izvesti 2970 kubikmetri sniega, kas pilsētai izmaksājis 21 562 eiro. Sniegs ir izvests no Jāņa Čakstes bulvāra, Lielās ielas, tostarp posmā pāri tiltiem un paralēlajām stāvvietām, Raiņa ielas posma pie katoļu baznīcas, daļēji no Tērvetes ielas "kabatām", kā arī no Mātera ielas, Elektrības ielas, Dobeles šosejas posma no Aspazijas līdz Māras ielai, Svētes ielas un citām vietām, kur tas būtiski ietekmēja satiksmes drošību.
Ziemas dienesta izmaksas decembrī sasniedza 48 017 eiro, bet janvārī - 151 869 eiro. Pašlaik kopējie izdevumi tuvojas 200 000 eiro. Visā pagājušajā ziemas sezonā kopējās izmaksas bija 219 563 eiro, bet izvestā sniega apjoms - tikai 376 kubikmetri.