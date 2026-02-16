FOTO: Jelgavā izveidota jauna patvertne, ieguldīti vairāk nekā 120 000 eiro
Jelgavā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes pagrabstāvā, ieguldot vairāk nekā 120 000 eiro, izveidota pilnībā aprīkota patvertne ar nepieciešamības gadījumā izvietot līdz pat 220 cilvēkiem.
Tajā ir autonoma elektroapgādes un ventilācijas sistēma, kā arī ūdens rezervuāri. Telpu iekārtošanai izmantotas koncernā “Latvijas Finieris” ražotās modulārās mēbeles. Krīzes situācijās, militārās operācijās vai civilās aizsardzības scenārijos infrastruktūra jāspēj izvietot ātri, droši un pārdomāti.
Sistēmā ietilpst saliekamas gultas īstermiņa un ilgtermiņa izmitināšanai, krēsli, taburetes, galdi, ieroču uzglabāšanas statīvi, kā arī modulāri skapji un uzglabāšanas risinājumi. Daļa mēbeļu vienlaikus kalpo kā transportēšanas kastes, tā optimizējot loģistiku. Elementi ir savstarpēji savienojami un pielāgojami dažādām telpām – no konteineru tipa moduļiem līdz pazemes patvertnēm.
Būtiska priekšrocība ir ātrums un vienkāršība. Mēbeles iespējams salikt dažu minūšu laikā, bez instrumentiem, un tās ir paredzētas daudzkārtējai izjaukšanai un atkārtotai montāžai. Nesaliktā veidā elementi aizņem maz vietas.
Šie risinājumi balstīti ilgtspējīgā materiālā – bērza saplāksnī. Mēbeļu sistēma izstrādāta Viļņas Tehniskajā universitātē. Sākotnēji izgatavošanu uzsāka uzņēmums “DUV” Lietuvā, aprīkojot izveidotās patvertnes, kā arī īstenojot atbalsta projektus Ukrainā. Pašlaik šādas mēbeles tiek ražotas arī Latvijā saplākšņa apstrādes rūpnīcā “Troja”.
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes finanšu prorektors Linards Sisenis: “Bērza saplāksnis ir kļuvis par vairogu mūsu gatavībai “X stundai”. Lai arī par drošību krīzes situācijās jādomā un jārūpējas ikkatram, tikai sadarbojoties, var izveidot efektīvu sistēmu, un patvertne Jelgavā ir tāds piemērs. Ar uzņēmuma atbalstu patvertnei izgatavoti un piegādāti 8 ātri saliekami galdi un 28 soli, no kuriem nepieciešamības gadījumā var izveidot gultas. Šādu “X stundas” mēbeļu montāža ir ātra un elementāra, nav nepieciešami ne instrumenti, ne stiprinājumi, ne speciālas iemaņas. Būtiski, ka šīs mēbeles ir no koka, tātad ekoloģiska materiāla, turklāt izgatavotas no Latvijā augušas bērza koksnes.”