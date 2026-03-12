Kas ir šā brīža populārākā aplikācija Latvijā visam?
Sludinājumu lietotnes visam sasniegumi patiesi pārsteidz pat skeptiskākos lietotājus — vien pāris nedēļu laikā tā ir kļuvusi par visvairāk lejupielādēto lietotni App Store un Google Play Latvijā. Lietotni jau instalējuši vairāk nekā 15 000 lietotāju, bet platformā ievietoti vairāk nekā 20 000 sludinājumu. Šāda strauja izaugsme dabiski raisa interesi un liek jautāt, kāpēc par visam runā arvien biežāk? Mūsu komanda ņēmās aplūkot, kas to padara tik īpašu.
Atverot lietotni, lietotājs uzreiz nonāk aktuālo piedāvājumu plūsmā — no automašīnām līdz nekustamajam īpašumam. Tiem, kuri meklē automašīnu, visam katalogā jau ir vairāk nekā 7 000 sludinājumu no visas Latvijas — sākot no lietotiem auto līdz jaunām automašīnām. Arī nekustamā īpašuma sadaļa tiek aktīvi papildināta — lietotnē pieejami dzīvokļi, mājas un zemes gabali.
Tomēr pirmais, kas piesaista uzmanību, lietojot visam, ir interfeiss, un visam dizaineri šeit pelnījuši lielas uzslavas. Lietotne izskatās moderna un intuitīvi saprotama: sludinājumi ir ērti strukturēti, filtri ļauj ātri sašaurināt meklēšanu, bet vizuālās ikonas palīdz orientēties pat tiem lietotājiem, kuri lietotni atver pirmo reizi.
Visam komanda pamatīgi padomājusi par lietotāju drošību un saziņu. Nav nepieciešams atklāt personīgos kontaktus vai atbildēt uz zvaniem no nepazīstamiem cilvēkiem — sarakste ar pārdevējiem un pircējiem notiek tieši lietotnē iebūvētajā čatā.
Vēl viena noderīga funkcija ir sludinājumu saglabāšanas sistēma. Nospiežot sirsniņas ikonu, lietotājs var pievienot sev interesējošo piedāvājumu izlasei un atgriezties pie tā vēlāk. Tas ļauj ērti salīdzināt dažādus variantus un pieņemt lēmumu, bez nepieciešamības atkārtoti meklēt sludinājumu vai saglabāt saites.
Īpašu uzmanību izstrādātāji pievērsuši paziņojumu sistēmai. Lietotājs var iestatīt konkrētus meklēšanas parametrus — piemēram, automašīnas marku, cenu diapazonu vai atrašanās vietu — un tiklīdz platformā parādās jauns sludinājums, lietotne pati nosūtīs paziņojumu. Turklāt var izveidot vairākus šādus meklēšanas pieprasījumus vienlaikus — piemēram, atsevišķi meklēt automašīnu, dzīvokli vai citu preci.
visam izpilddirektors Žanis Zubovs atzīst, ka straujā interese par platformu ir ilgstoša darba un rūpīgas tirgus izpētes rezultāts.
“Sludinājumu tirgus Latvijā ilgu laiku praktiski nemainījās. Lietotāji bija pieraduši pie noteiktiem risinājumiem, taču tehnoloģijas un cilvēku vajadzības šajā laikā būtiski mainījušās. Mēs veidojam servisu, kas atbilst tam, kā cilvēki šodien izmanto mobilās ierīces — ātri, ērti un droši,” saka Žans.
Viņš norāda, ka visam komanda vairāku gadu garumā analizējusi lietotāju uzvedību, pētījusi starptautiskos servisus un sekojusi tehnoloģiju tendencēm, lai palaišanas brīdī piedāvātu produktu, kas ir maksimāli pielāgots mūsdienu mobilajai lietošanai.
Pirmajiem lietotājiem platforma sagatavojusi īpašu piedāvājumu. Pēc reģistrācijas 14 dienas iespējams bez maksas ievietot neierobežotu skaitu sludinājumu. Turklāt sludinājumi, kas publicēti šajā periodā, paliek bez maksas līdz pat to publicēšanas termiņa beigām.
Ņemot vērā straujo auditorijas pieaugumu un sludinājumu skaita palielināšanos, kļūst skaidrs, ka visam cenšas ieņemt nozīmīgu vietu Latvijas sludinājumu tirgū. Spriežot pēc pašreizējās dinamikas — vairāk nekā 15 000 lietotāju, vairāk nekā 20 000 sludinājumu un tūkstošiem jaunu lejupielāžu katru nedēļu — platforma jau sāk mainīt ierasto šī segmenta ainavu.